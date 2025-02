«¡La Real Sociedad es de Bilbao!»: el patinazo en un juego de Marc Giró, Leonor Watling y Anna Castillo

Gabriel Cuesta Miércoles, 26 de febrero 2025, 19:11 Comenta Compartir

Patinazo futbolístico de aúpa en 'Late Xou'. Marc Giró y sus invitadas, las actrices Anna Castillo y Leonor Watling, se quemaron jugando al juego de las adivinanzas. Les tocaba dibujar por turnos en una pizarra personajes, películas... Y equipos de fútbol, el culpable de que el programa empezase a horas aún más intempestivas por la ida de la semifinal de Copa entre Barcelona y Atlético de Madrid.

Todos los conceptos a delinear tenían un nexo común: la realeza. Un guiño a la nueva serie de Amazon que promociona y protagoniza Castillo, la comedia 'Su majestad'. Les tocó dibujar a Sandro Rey, Bárbara Rey, películas como 'La princesa prometida'... Y casi al final tocó la Real Sociedad. Le tocaba dibujar su escudo a Anna Castillo. Y no tenía ni la más remota idea. Hasta el punto de que intentó cambiar la tarjeta. «Ha cogido uno y lo ha dejado. Eso es trampa», le pillaba Watling.

«¡Es que no pue… Bueno, venga. ¡Da igual! Es que no tengo claro ni lo que es», confesaba Castillo. Tenía 30 segundos para pintar y conseguir que el presentador y la otra invitada adivinasen el término. Castillo no conocía ni el escudo de la Real, así que recurrió a recrear dos porterías de fútbol y un balón, a los que añadió un mapa de España con una flecha que señalaba la zona de Euskadi.

"¡La Real Sociedad es de Bilbao!". Vaya confusión futbolística en 'Late Xou'. pic.twitter.com/JwjXgdikKt — Miguel A. Rodríguez (@MiguelARodri) February 26, 2025

No caló el concepto. Hubo respuestas de todo tipo. Pelé, Pichichi, la Copa del Rey... Ahí empezaron a buscar Equipos con rey«. «¿Qué hay en La Rioja?», preguntaba Giró. «Vino», contestaba Watling. »Rayo Vallecano. ¡Un equipo de Euskadi, Leonor!«, se daba cuenta Giró cuando quedaban solo unos pocos segundos.

Se acabó el tiempo. «Es que no sé si la Real Sociedad es de arriba o no», se justificaba Castillo. Watling arrojó más dudas. «¡Es de Bilbao! ¿No es de Bilbao?». Ni rastro del Athletic. «¡Es de Bilbao, es de Bilbao!», corroboraba erróneamente Giró. «Es que no sabía de dónde era. Lo siento», se encogía de hombros la dibujante. No se dieron cuenta de su error, el de ubicar al eterno rival en la capital vizcaína, ni por asomo.