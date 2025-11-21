Las reacciones al despido de Lecquio por presunto maltrato: silencio de Ana Rosa y Ana Obregón, gritos de alegría en el nuevo 'Sálvame'… El entorno del conde ha acordado evitar hablar del polémico cese tras los duros episodios de violencia relatados por Antonia dell'Atte

El despido fulminante de Alessandro Lecquio de Mediaset por presunto maltrato ha provocado un tsunami informativo en la crónica rosa en España. La entrevista de su exmujer Antonia dell'Atte en 'El País' el pasado mes de octubre, en la que relató el «infierno» vivido durante su corto matrimonio a finales de los 80, ha acabado con la carrera televisiva del tertuliano, vinculado a la cadena privada desde hace casi tres décadas y amigo íntimo de Ana Rosa Quintana. Las reacciones no se han hecho esperar, pero han sido muy diferentes en el entorno del conde y en otras televisiones.

Este jueves, al día siguiente de confirmarse el cese del italiano, todas las miradas estaban puestas en los programas que Unicorn Content, la productora que la veterana periodista dirige y cuyos espacios copan gran parte del parrilla de Telecinco. Ana Rosa, que es madrina de su hija pequeña -fruto de su matrimonio con María Palacios-, fue la primera en salir en pantalla en 'El Programa de Ana Rosa' y optó por el silencio. Según informaron varios medios, la veterana periodista se negó a despedir a su amigo pero la dirección de Mediaset le forzó a tomar esta decisión.

Tampoco Patricia Pardo en 'Vamos a ver' dijo nada. Los dos programas en los que trabajaba Lecquio han apostado por esta estrategia y no mencionar su despido. Tampoco se refirieron al controvertido asunto por la tarde en 'El Tiempo justo', presentado por Joaquín Prat.

La exmodelo, madre de Clemente, hijo mayor del aristócrata, llevaba décadas denunciando los malos tratos. En 1991 llegó a interponer una denuncia, pero acabó retirándola. La entrevista en 'El País' resultó demoledora. La exmodelo italiana narró los terribles episodios de violencia sufrida durante sus cuatro años de matrimonio. Golpes, insultos, vejaciones... Una «pesadilla», describió Antonia. «La primera patada que me dio Lecquio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel», aseguró.

Tras la publicación de sus declaraciones, 'El País' revela que el abogado de la italiana se puso en contacto con Mediaset y le hizo entrega de la documentación judicial, desde la primera denuncia hasta la causa que en 2004 su ex abrió contra ella por calumnias, ya que le llamó «maltratador» en varios programas. El citado medio asegura que la cadena privada no ha dudado en ningún momento del testimonio de Antonia.

«Es una victoria de todas las mujeres»

Tras tomar la decisión, Telecinco se la comunicó a Ana Rosa Quintana y cayó como una losa. 'El País' también informa que el miércoles se produjo una reunión con todos los colaboradores de los programas y se les pidió que no hablaran. La periodista sí se posicionó hace un mes tras las durísimas declaraciones de la que fue musa de Armani. Entonces, salió en defensa del conde: «Es amigo mío, soy la madrina de su hija y quiero a su mujer, María. Él lleva su vida profesional como le parece y tiene edad suficiente para hacer lo que le parezca. Está siendo criticado por unos y comprendido por otros. Él es fuerte», dijo en un photocall y no en su programa.

El jueves por la tarde, en Antena 3, la máxima rival de Telecinco por las audiencias, también reapareció Ana Obregón. Fue en 'Y ahora Sonsoles'. Fue toda una coincidencia. Pero la ex de Lecquio y madre su hijo Ales, fallecido por cáncer, ni fue preguntada ni ella sacó el tema. La actriz, bióloga y presentadora, que comenzó su relación con el italiano cuando este aún estaba casado con Antonia dell'Atte participó en el programa como si no hubiese pasado nada.

Donde sí celebraron el despido de Lecquio fue en el plató del nuevo 'Sálvame' presentado por María Patiño y Carlota Corredera. 'No somos nadie', que se emite en el Ten TV, recibió en directo la noticia. Hubo, incluso gritos de alegría. Fue en este programa donde Antonia ofreció sus primeras palabras tras la decisión de Mediaset: «38 años, toda la prensa cómplice», comenzó diciendo entre lágrimas.

La exmodelo aseguró haber llorado de felicidad. «Estoy brindando con vino. Estoy festejándolo con mi hijo, con mi madre, mi familia... Es una victoria de la verdad», añadió. Corredera no dudó en apoyar a la italiana de forma tajante: «¿Eres consciente de que esta victoria no es solo tuya, sino de todas las mujeres?», lanzó la presentadora gallega.