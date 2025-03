La reacción de Pepe Navarro a la situación actual de Ivonne Reyes: «Esta mujer no está bien» La venezolana ha declarado recientemente que está arruinada y con problemas de salud mental

Leire Moro

Ivonne Reyes ha confesado recientemente que se encontraba en uno de los peores momentos de su vida. En una entrevista a la revista Lecturas, la presentadora confesó que se estaba en bancarrota y ha tenido que acogerse a la Ley de Segundas Oportunidades para poder seguir adelante. «Estoy arruinada y en tratamiento psiquiátrico», ha confesado en la entrevista.

Como era de esperar, los medios han preguntado a Pepe Navarro por la situación que vive la venezolana, con la que ha mantenido un larguísimo litigio sobre la paternidad del único hijo de Ivonne. El expresentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' ha hecho unas duras declaraciones sobre el estado actual de la presentadora: «Esta mujer no está bien. Es normal, vivir con la mentira con la que vive hace imposible tener estabilidad y paz mental (...) Es mierda, es la bazofia más grande del universo».

El presentador, lejos de sentir un ápice de empatía, no ha perdido la oportunidad de recordar que para él y su familia, Ivonne Reyes ha sido la causante de mucho sufrimiento. «El daño está hecho, el daño que me ha hecho esta mujer a lo largo de los últimos 15 años es muy considerable a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional y a nivel social», ha declarado el presentador. Y ha contradecido a la venezolana que aseguraba que su hijo había rechazado la pensión: «Eso es mentira, completamente mentira», ya que «él renegó cuando nosotros presentamos la demanda, para decir que ya se buscaba la vida y demás; él no se quiso presentar al juicio». Entonces dijo eso y ahora, como siempre, se venden las cosas de la forma más estúpida posible, mintiendo siempre sobre bases de mentiras«.

Navarro ha hecho un repaso de la cantidad de dinero que se ha embolsado la presentadora a lo largo de los años hablando de él. «La primera entrevista que hizo para hablar de mí le pagaron 98.000 euros. No está mal. Y la segunda, 83.000. No me lo invento. Está en un documento que se presentó al juez en su día. Es el contrato que le hizo Telecinco». El presentador confía en que en algún momento se sepa toda la verdad.

