La reacción de Nuria Roca tras las palabras de Juan del Val al ganar el Premio Planeta: «La vida, nunca se sabe»
La presentadora felicita a su marido con un emotivo post en Instagram
Jueves, 16 de octubre 2025, 11:34
Juan del Val se ha alzado con el Premio Planeta 2025 por su novela 'Vera, una historia de amor'. El escritor y colaborador televisivo le dedicó el galardón a su mujer, la presentadora Nuria Roca, y ella no ha dudado en responderle con un emotivo post en Instagram en el que ha contado cómo ha vivido junto al escritor, con quien comparte más de 30 años de relación, el proceso de creación de la novela.
«La vida, nunca se sabe. Tú no eres consciente pero mientras ibas construyendo a Vera, y no me preguntes por qué porque yo tampoco lo sé, yo te iba haciendo fotos, siempre de vacaciones, porque hasta de vacaciones te has entregado en cuerpo y alma a Vera», escribe Roca junto a varias fotos en las que aparece el periodista enfrascado en la escritura con un ordenador portátil.
«Mientras creabas su universo observaba cómo te emocionabas, cómo dudabas, cómo disfrutabas, cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado», señala. «Cómo Antonio se convertía en un cómplice arrebatador, cómo Diego me hacía sufrir más de la cuenta, cómo quería ser amiga de Gabi, cómo el marqués lo contaminaba todo… Cómo el amor transcurría en todas direcciones, en cada personaje y en cada relación, cómo eres capaz de crear un universo único. Tienes tanta personalidad escribiendo que cada frase trasciende a lo que cuentas Juan ¡Gracias! Ufff, ¡enhorabuena!», añade.