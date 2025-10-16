La reacción de Ibai Gómez a las gafas amarillas de su socio Marcos Llorente

T. Nieva Jueves, 16 de octubre 2025, 18:43 | Actualizado 19:00h. Comenta Compartir

Ibai Gómez y Marcos Llorente coincidieron en el Alavés en la temporada 2016-17. Además de llevar al cuadro vitoriano a la final de la Copa del Rey y firmar una temporada excepcional en Mendizorroza, formaron un fuerte vínculo entre ellos que les ha llevado a ser socios en una cadena de restaurantes 'Naked & Sated', con un establecimiento en Bilbao, y también en la marca de café 'Irreverentes'. Su amistad provocó también que el actual entrenador del Andorra se interesara por el estilo de vida y nutrición del internacional con España y que asumiera las pautas del madrileño. A saber, la paleodieta, el grounding (andar descalzo sobre hierba, arena o tierra), el callo solar... Y, por supuesto, las gafas amarillas, que han estado desde la semana pasada en el centro del debate por unas declaraciones de Llorente.

Explicó entonces que «son para cuando estás durante el día en interiores. Fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo porque los rayos del sol te tienen que dar en los ojos y en la piel, sin nada que lo interfiera. Y las gafas de cristales rojos lo que hacen es filtrar toda esa luz azul en las lámparas, televisiones o teléfonos móviles que hacen que solo pase el rojo. Cuando voy a hoteles o viajes, si se ha ido el sol, me pongo las gafas rojas». Desde entonces, y también por sus declaraciones en las que decían que los aviones fumigan a la población -la teoría conspirativa de los 'chemtrails-, se ha producido una polémica en torno al futbolista del Atlético.

El pasado miércoles, por ejemplo, publicó un post en Instagram para explicar de nuevo el por qué del uso de gafas amarillas. «Me paso por aquí para aclarar el tema de las gafas porque veo mucha gente que no entendió nada… o quizás nunca lo hará. Y está bien. No todos están listos para cuestionar lo que les enseñaron. Si no te interesa tu salud, puedes seguir deslizando (...). Nada de lo que comparto me lo invento. No es una opinión personal. Es biología (la de verdad). Solo hay que leerla. Así que si te molesta lo que digo, discútelo con ella», afirma.

Pues bien, poco después, recibió el apoyo de su socio Ibai Gómez, exjugador del Athletic, que también usa este tipo de lentes y bombillas rojas en su domicilio. «Primero se ríen, luego preguntan, y finalmente se terminan uniendo. El paso viene cuando se es capaz de cuestionar/se lo impuesto por conveniencias económicas y no por salud especialmente. Bravo Marcos Llorente». Su publicación recibió los aplausos de Aymeric Laporte, que también usa estas gafas, Jonás Ramalho, Erling Halland (le respondió con un «bien hecho»)...