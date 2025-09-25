Raúl Cimas se acuerda de 'El Hormiguero' con Broncano: «Dije aquí cosas y no me han vuelto a llamar»

Gabriel Cuesta Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:42 Comenta Compartir

David Broncano presentó con la misma música épica que a Scottie Pippen, pero no era la estrella de los Chicago Bulls. Era alguien mucho más habitual en 'La Revuelta'. El cómico Rául Cimas. Entró dándolo todo. «Me ha encantado». «Prefiero a Pippen», se reía el presentador a la hora de comparar invitados. «Casi no vengo porque iba a ser la misma entrevista», soltó el invitado al comparar sus éxitos con uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. «Michael Jordan estuvo en Albacete», se inventaba.

Cimas saludó de forma cariñosa a Asun, una espectadora que era muy fan y estaba nerviosa por su presencia. Bajó al patio de butacas. «Encantadísima. Mi hijo es muy joven y le gustas muchísimo. Nos hemos reído mucho contigo». «Asun, ¿quieres ser mi público esta noche?», hincaba la rodilla Cimas. Sí hubo regalo para Broncano. Un dado para lanzar y así elegir al azar el proyecto del invitado a promocionar. «Es que tengo varias». No le sobra el tiempo: la segunda temporada de 'Poquita fe', su participación en el programa de 'Futuro imperfecto' de Buenafuente en La 1 y su presencia en 'Ilustres ignorantes'. A cambio, recibió un canalón.

Fue una entrevista sin pies ni cabeza. Vamos, propia de Cimas. Apareció la muerte para echar una partida de ajedrez con Broncano. Y se marchó enfadada tras tirar las piezas y perder. Sentido ninguno. Tocó hablar de 'Ilustres ignorantes', donde el cómico ha entrado en el trío principal en sustitución de Javier Cansado, que se recupera de un cáncer. Le mandaron un abrazo. «Es muy buena persona y lo que más le preocupaba era no dejar al programa tirado». En tono de humor, hablaron de los roces entre Javier Coronas y Pepe Colubi «Los llamo las farmacias porque al caer la noche se ponen verdes». También desveló que en Bilbao «llegaron a saltarles las lágrimas de discutir». «Ceno con uno un día al otro con el otro», solventaba Cimas.

No faltó la mención a 'El Hormiguero', su principal competencia. En su anterior aparición en 'La Revuelta', Cimas se inventó una disparatada historia en la que daba una paliza a Motos y mataba al resto de colaboradores. «Desde que vine aquí y conté cosas... no me han vuelto a llamar. Por lo que sea», se reía. «Hombre, contaste que pegaste a Motos y mataste al Monaguillo... pero seguro que te vuelven a invitar», le reprochaba el conductor del programa. «Los maté a todos. Hombre, mañana seguro que voy para allá», ironizaba el invitado.