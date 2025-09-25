El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Raúl Cimas se acuerda de 'El Hormiguero' con Broncano: «Dije aquí cosas y no me han vuelto a llamar»

El cómico acudió este jueves a 'La Revuelta' para presentar sus nuevos proyectos

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:42

David Broncano presentó con la misma música épica que a Scottie Pippen, pero no era la estrella de los Chicago Bulls. Era alguien mucho más habitual en 'La Revuelta'. El cómico Rául Cimas. Entró dándolo todo. «Me ha encantado». «Prefiero a Pippen», se reía el presentador a la hora de comparar invitados. «Casi no vengo porque iba a ser la misma entrevista», soltó el invitado al comparar sus éxitos con uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. «Michael Jordan estuvo en Albacete», se inventaba.

Cimas saludó de forma cariñosa a Asun, una espectadora que era muy fan y estaba nerviosa por su presencia. Bajó al patio de butacas. «Encantadísima. Mi hijo es muy joven y le gustas muchísimo. Nos hemos reído mucho contigo». «Asun, ¿quieres ser mi público esta noche?», hincaba la rodilla Cimas. Sí hubo regalo para Broncano. Un dado para lanzar y así elegir al azar el proyecto del invitado a promocionar. «Es que tengo varias». No le sobra el tiempo: la segunda temporada de 'Poquita fe', su participación en el programa de 'Futuro imperfecto' de Buenafuente en La 1 y su presencia en 'Ilustres ignorantes'. A cambio, recibió un canalón.

Fue una entrevista sin pies ni cabeza. Vamos, propia de Cimas. Apareció la muerte para echar una partida de ajedrez con Broncano. Y se marchó enfadada tras tirar las piezas y perder. Sentido ninguno. Tocó hablar de 'Ilustres ignorantes', donde el cómico ha entrado en el trío principal en sustitución de Javier Cansado, que se recupera de un cáncer. Le mandaron un abrazo. «Es muy buena persona y lo que más le preocupaba era no dejar al programa tirado». En tono de humor, hablaron de los roces entre Javier Coronas y Pepe Colubi «Los llamo las farmacias porque al caer la noche se ponen verdes». También desveló que en Bilbao «llegaron a saltarles las lágrimas de discutir». «Ceno con uno un día al otro con el otro», solventaba Cimas.

No faltó la mención a 'El Hormiguero', su principal competencia. En su anterior aparición en 'La Revuelta', Cimas se inventó una disparatada historia en la que daba una paliza a Motos y mataba al resto de colaboradores. «Desde que vine aquí y conté cosas... no me han vuelto a llamar. Por lo que sea», se reía. «Hombre, contaste que pegaste a Motos y mataste al Monaguillo... pero seguro que te vuelven a invitar», le reprochaba el conductor del programa. «Los maté a todos. Hombre, mañana seguro que voy para allá», ironizaba el invitado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  5. 5 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  6. 6 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  7. 7

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  8. 8

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  9. 9 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  10. 10 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Raúl Cimas se acuerda de 'El Hormiguero' con Broncano: «Dije aquí cosas y no me han vuelto a llamar»

Raúl Cimas se acuerda de &#039;El Hormiguero&#039; con Broncano: «Dije aquí cosas y no me han vuelto a llamar»