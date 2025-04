Ratones muertos, suciedad, desorden... así estaba la casa donde hallaron a Gene Hackman y su mujer

E. C.

M. Alonso Miércoles, 16 de abril 2025, 12:06 | Actualizado 12:13h.

La casa del actor Gene Hackman en Nuevo México, donde fue encontrado muerto junto con su esposa Betsy Arakawa, no presentaba las condiciones de salubridad más idóneas, según un informe del departamento de Salud de la región. Los sanitarios que acudieron a la vivienda tras el hallazgo de los cadáveres, a finales de marzo, hallaron varios roedores fallecidos en diferentes áreas de la residencia, que presentaba una aspecto desordenado y sucio. Precisamente, según los resultados de la autopsia, la mujer murió debido a una infección por hantavirus, un virus que se transmite por el contacto con heces de ratones y que puede provocar síntomas gripales y evolucionar hacia problemas respiratorios graves, insuficiencia pulmonar o cardíaca.

Ampliar Gene Hackman yBetsy Arakawa. E.C,

De acuerdo con informaciones de medios locales, que hacen referencia a un estudio ambiental del departamento realizado en marzo, se hallaron restos de roedores y nidos en tres garajes, dos pequeñas casas independientes dentro de la propiedad y tres cobertizos, así como algún ratón vivo. Estos registros, que incluyen entrevistas, imágenes del lugar y grabaciones de cámaras policiales, ofrecen detalles sobre los últimos días de la pareja en su casa cerca de Santa Fe.

Días antes de que Betsy Arakawa y Gene Hackman murieran en su hogar, ella realizó múltiples búsquedas en internet sobre síntomas similares a los de la gripe o la covid-19, según documentos oficiales de Nuevo México citados por 'The New York Times'. '¿Puede la covid causar mareos?' y 'gripe y hemorragia nasal', tecleó en su ordenador. También canceló una cita con su masajista por correo, mencionando que Hackman tenía síntomas parecidos a los de un resfriado o gripe, pero dio negativo en una prueba de covid. Hackman dio negativo al hantavirus.

Ampliar

El 11 de febrero, las cámaras de seguridad la grabaron visitando tiendas de alimentos para mascotas y comestibles, usando una mascarilla médica. Al día siguiente, intentó programar una cita médica por síntomas de congestión, pero no acudió. La autopsia mostró inflamación pulmonar.

En el suelo del vestíbulo

Tras el fallecimiento de Arakawa, en uno de los baños de la vivienda, Hackman, de 95 años y aquejado de Alzheimer, permaneció solo durante casi una semana hasta su muerte el 18 de febrero, causada por una enfermedad cardíaca. Fue encontrado en el suelo del vestíbulo, en el lado opuesto de la casa donde fue hallado con signos de descomposición avanzada, según un informe del detective Joel Cano citado por 'The New York Times'. No está claro si fue consciente de la muerte de su esposa ni tampoco hay evidencia de que pidiera ayuda.

Una de las mascotas de la pareja, una perra kelpie australiana llamada 'Zinna', fue hallada muerta en un transportín, donde se recuperaba de una cirugía. Un análisis veterinario concluyó que probablemente murió por deshidratación e inanición al quedar encerrada en el cubículo.

