Rafa Castaño explica por qué forzó su salida de 'Agárrate al sillón' El ganador del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' sorprendió a todos con su actitud cuando apenas pujó por mantener su asiento en el programa

'Agárrate al sillón' es la enésima intentona de Telecinco de plantar cara a Antena 3, que lidera la audiencia de la última hora de la tarde con comodidad gracias a 'Pasapalabra'. Esta vez, el fichaje estrella del nuevo concurso de Mediaset era Rafa Castaño, quien dos años antes se había convertido en el ganador del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'. Pero su presencia en el programa ha durado solo tres meses. ¿El motivo? Incompatibilidades con su nuevo trabajo.

Rafa Castaño explica a 'El Confidencial' que «estaba yendo a grabar aprovechando días libres de trabajo y me estaba quedando sin ellos. Sabía que en algún momento tenía que acabar y pensé... 'la próxima vez que pierda, ofreceré poco dinero'». Y así fue. Cada vez que la 'estrella' del programa perdía un duelo podía recuperar su sillón ofreciéndole dinero al concursante que le había derrotado. En sus dos primeras derrotas ofreció 25.000 euros a cada uno y estos aceptaron pero en esta última, la puja solo llegó a 5.000 euros.

El programa conocía la situación laboral de Rafa que, a diferencia de su etapa en 'Pasapalabra' cuando estaba en el paro, no podía alargar su estancia: «Intenté ser lo más legal posible con el equipo. Les dije el primer día, 'no sé cuánto voy a durar aquí. Evidentemente, lo voy a hacer lo mejor que pueda, pero no me voy a poder eternizar'. Ellos lo sabían y respetaron mi decisión».

Durante el verano, Rafa lo ha tenido más fácil para compatibilizar trabajo y televisión. «Era una época buena, en la que no hay tanta carga laboral y es más fácil pillarse muchos días libres seguidos», explica. El futuro de Castaño parece estar lejos de la televisión. Ni 'Pasapalabra', ni 'Cifras y Letras'. Solo deja la puerta a una segunda etapa en 'Saber y Ganar', donde es centenario: «Es la cumbre, el programa que veo desde pequeño y me haría muchísima ilusión que me llamaran».

Ahora 'Agárrate al sillón' se enfrenta a uno de los retos más difíciles de su corta historia. Si con Rafa Castaño sus cifras de audiencia apenas rondaban el 8% de cuota de pantalla, la mitad de lo que genera 'Pasapalabra', sin su 'estrella', el desplome puede ser mayor. Es lo que le ocurrió a su predecesor. El concurso 'Reacción en Cadena', presentado por Ion Aramendi, se hundió tras la marcha de los Mozos de Arousa, que estuvieron más de un año en el programa.

