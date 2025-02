«Quiero más tiempo para mí, luego ya cobraré la RGI»

Gabriel Cuesta Viernes, 21 de febrero 2025, 17:11 Comenta Compartir

El programa 'Vaya Semanita' (ETB 2) cuenta con una buena banda sonora de musicales con los que abordan con humor y cierta mala baba todo tipo de temas de actualidad. Sin ir más lejos, esta temporada le ha tocado a Trump, la guerra entre Pablo Motos y David Broncano... Y esta última semana el palo ha sido para los 'ninis' a ritmo de una versión de un clásico de Mecano como 'Hoy no me puedo levantar'.

«Hija, ¿no piensas hacer nada con tu vida? Esto no puede ser», recrimina un padre, el personaje de Andoni Agirregomezkorta, a su hija, sentada en el sofá, desganada mientras no desprende la vista de su teléfono. «No puedes pasarte todo el santo día ahí mirando el móvil. Algún día tendrás que trabajar, ¿no?», le reprocha también la madre, encarnada por Maribel Salas.

Entonces, la chavala (Lorea Intxausti) se revuelve en forma de musical. «Yo ya no quiero trabajar, tener un horario se me da fatal. Quiero más tiempo para mí... y luego ya cobraré la RGI», arranca levantándose del sofá como una diva. «Yo ya no quiero madrugar, nadie me puede hacer currar. Vosotros no os preocupéis. Puedo ser youtuber, no soy una vaga y, si no me renta, me daréis la paga».

Insiste la joven que ya no quiere trabajar y «Georgina es mi modelo a imitar». «Ni un palo al agua voy a dar, prefiero sacarme pasta en Onlyfans», remata antes de que el padre le haga el coro en el estribillo. «Yo ya no quiero trabajar». Tras la reprimenda de su mujer, argumente el hombre que «la chiquilla tiene más razón que un santo». «Yo ya me quiero jubilar», versiona.