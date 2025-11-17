La pulla de Paula Badosa a Tsitsipas en la visita a su otro ex, David Broncano: «Me encantó 'La Perla' de Rosalía» La tenista española acudió como primera invitada de la semana a 'La Revuelta'

Fue la tenista Paula Badosa la que acudió al programa de su expareja a repartir juego. David Broncano la recibió junto a Candela Peña, una actriz por la que la deportista siente devoción. «No estoy nerviosa por él, estoy nerviosa por ti», confesaba nada más aparecer la en 'La Revuelta'. La española no sé cortó y subió a la red para dejar un recado a su otro ex, Tsitsipas, y tomar el pelo en más de una ocasión a su anfitrión, con el que sí guarda una buena relación.

Su visita desencadenó que acudiese la actriz para su habitual colaboración para contar una cita fallida con un cazador en una aplicación de ligar. «La invitada viene muy poco por España. Es una deportista increíble y una fan tuya... y pensamos que era guay que os encontrarais. Fue número dos del mundo, pero ha estado lesionada», le contaba Broncano. La actriz tenía en su mente «un caballero alto y aguerrido», lo que hizo que fuese al programa como un pincel. Resultó ser una de las mejores tenistas del mundo, la ex del humorista.

Broncano y Badosa se fundieron en un abrazo. «Dos rubias», se reía la segunda por el peinado del cómico. Y Candela Peña se retiró porque consideró el momento «súper íntimo». La tenista cumplió con la tradición de dar regalos: unas zapatillas de tenis en cuyas lengüetas podía leerse 'puto amo' y una foto de ambos en una cancha para demostrar que «Broncano me entrenó». «Pasaste de la noventa y pico al número dos... No sé qué decirte», se reía. A cambio, la deportista se llevó una botella de aceite de Jaén.

Badosa le tomó el pelo al cómico y recordó la entrevista de con la cantante Rosalía del pasado lunes. «Me encantó la canción de 'La Perla'. Estoy en ese momento». Nada tenía que ver con el presentador, con el que rompió a finales de 2020. El propio Broncano confesó que fue ella quien decidió romper. Al que se refiere es al tenista Stefanos Tsitsipas, cuya relación terminó este pasado verano. Broncano comenzó a salir con su actual pareja, la actriz Silvia Alonso, en junio de 2021.

Es que menuda tirada de rollo se marcó Broncano con Rosalía. Menos mal que ha venido @paulabadosa para aclararlo#LaRevuelta pic.twitter.com/PDQmgxzWAD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 17, 2025

Pulso incluido, los dos mantienen contacto. La última vez se vieron tan solo «hace unos meses», con motivo del Mutua Madrid Open. «Llevo un año jodido. Y me quedan seis meses más», explicaba. Lleva en fuera de juego prácticamente todo 2025 por varias lesiones. «Pensaba que era mi año», explicaba tras conseguir alcanzar las semifinales del Open de Australia, en las que cayó ante la número 1, la bielorrusa Aryna Sabalenka. Y se reafirmó en una confesión en otra entrevista: «Si no gano un Gran Slam mi carrera es una puta mierda».

El cómico no se cortó y se lanzó con las preguntas clásicas. «Ahora estoy soltera y quieren saber... qué cabrones», se reía la tenista. ¿Dinero en el banco? «Sigo teniendo más que tú. Me da igual que hayas firmado lo que sea». «Lo único que te importa, eh. Lo que pasa es que yo puedo trabajar de esto hasta los 70. Ya puedes hacer un saco muy gordo», se reía el cómico, que le dio enhorabuena.

La otra, la de las relaciones sexuales en el último mes, tenía más interés por motivos evidentes. «¿Petting? Yo acabo en sexo. Si petting acabo petting... que me petting. La cosa no está increíble. Estoy en pretemporada y estoy más cansada... no me queda tiempo para lo demás. Estoy soltera», se justificaba sin dar puntuación. «Vaya cómo va a estar el buzón de Instagram esta noche», valoraba el presentador.