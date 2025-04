Sin público, en penumbra... Broncano emite 'La Revuelta' en «modo avión» por el gran apagón

Gabriel Cuesta Martes, 29 de abril 2025, 21:56 | Actualizado 22:46h. Comenta Compartir

'La Revuelta' de David Broncano se emite este martes en «modo avión» por el apagón general que afecta a la Península desde este lunes. «El lunes decidimos no emitir porque consumía demasiada energía y RTVE tenía que centrar los recursos para informar», explicaba el presentador nada más arrancar el programa de La 1. Lo hizo sin público y con las luces a mínimo. «Tengo esta linterna por su pasa cualquier cosa y tengo que iluminar yo el plató», explicaba ya en tono de broma.

Lo primero que hizo el humorista es «felicitar a las personas por no pelearse» tras el gran corte de luz que afectó a toda España, Portugal y parte del sur de Francia. En el teatro Príncipe de la Gran Vía tan solo estaba acompañado por Grison, Ricardo Castella y Sergio Bezos. Las butacas estaban completamente vacías. «Llevo años diciendo que hay que tener una mochila en casa con un kit básico. Agua en casa y estas cosas», pedía el conductor del espacio de humor. «Y hay que tener aunque sea medio depósito lleno del coche», apuntalaba.

Bezos explicó que no tenía linterna, tan solo unas pinzas y un par de sobres de jamón. «A ver cómo acaba la broma hoy. Puede ser genial o puede ser terrible», reflexionaba Broncano con Miguel Campos, guionista y pieza fundamental detrás de las cámaras de 'La Revuelta'. Por su parte, Grison desveló que le pilló el corte en un avión, del que tuvo que ser socorrido porque no habría la puerta. «Igual no han explicado que había un plomo gordo que si se baja se va todo al garete. Y no lo quieren decir», se reía el humorista.

🎒 Nadie del equipo tiene una mochila en la puerta de su casa como el lucu de Broncano. El apagón nos pilló a todos en bragas, pero es que la esperanza de vida de Bezos ayer disminuyó mucho. #LaRevuelta pic.twitter.com/gI9TPTKQ1Z — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 29, 2025

El apagón fue el leitmotiv del programa. La colaboradora Lalachus preguntó a Broncano cómo había sido su día. La humorista explicó que en Fuenlabrada tardó en llegar bastante la luz y que se llevó un «sustillo» al no saber de su familia, pero que lo considera «el mejor día de su vida» por la «paz mental» al no depender del móvil. Y mostró cómo hacer un hornillo con una lata de mejillones, tal y como hizo su madre.

Pasaron más colabores por el plató como Jorge Ponce. Apareció con una tarta de «tenías razón» para reconocer a Broncano la necesidad de una mochila de emergencia. «Quiero hablar de la persona más afectada por el apagón, la infanta Sofía. Este martes es su cumpleaños y es ya mayor de edad. La manera que se le está ninguneando a esta chica... ¿Os acordáis cuando los cumplió su hermana Leonor?», se fue por las ramas de los árboles Ponce.

Ya vamos con miedo cada lunes por si ocurre una nueva desgracia que impide el estreno de @familiadelatele 💀 @KikoMatamoros pic.twitter.com/YfmUrvNM0g — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 29, 2025

Antes de dar paso al invitado, el delantero Borja Iglesias, se coló entre la penumbra Kiko Matamoros. Broncano no desaprovechó la oportunidad de mofarse del segundo estreno frustrado de 'La familia de la tele', el nuevo 'Sálvame' de La 1 dirigido por Belén Esteban y María Patiño. Matamoros calificó el programa en bajo consumo como «una maravilla». «Vivimos lo que ha pasado con mucho optimismo todo el equipo, menos yo. Creo que fuimos nosotros, que Belén metió los dedos en un enchufe», contaba Kiko antes de desvelar la nueva fecha de estreno: 5 del 5 del 2025.