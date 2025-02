La psiquiatra Marian Rojas Estapé deja mudo a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

A. Mateos Miércoles, 12 de febrero 2025, 07:36 | Actualizado 07:59h. Comenta Compartir

Probablemente Marian Rojas Estapé sea la psiquiatra más conocida de este país, no tanto por su éxito laboral sino porque arrasa en las redes sociales. Acaba de publicar su primer libro, 'Recupera tu mente, reconquista tu vida', y es especialista en analizar el comportamiento y el cerebro de las personas. Anoche estuvo en 'El Hormiguero' para hablar de la actualidad social desde el punto de vista de la psiquiatría.

Rojas debutaba en el programa de Pablo Motos pero lejos de ponerse nerviosa delante de las cámaras su actitud sorprendió. No tardó en darle la vuelta a la tortilla y asumir el papel de presentadora pese a ser la invitada. «¿Has ido a terapia?», le preguntó a Motos. Este se quedó mudo al principio y tras unos segundos de indecisión asumió su nuevo rol y se dejó llevar. «No, pero me la han recomendado».

¿Cuáles son las consecuencias de la anulación de la corteza prefrontal? Marian Rojas Estapé nos da la respuesta #MarianRojasEH pic.twitter.com/0JPQD3yK0x — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 11, 2025

A partir de ahí se desató un debate interesante entre ambos donde la depresión y la ansiedad salieron a la luz. «Son las dos grandes enfermedades del sigo XXI», apuntó la psiquiatra e influencer. «La felicidad está en conectar con el presente de la mejor manera posible. Si voy al pasado soy depresivo, si voy al pasado me convierto en un ansioso», argumentó.

Según valora la doctora, vivir asumiendo el día a día no es fácil: «¿Que significa conectar con el presente?: que me llega lo bueno y soy capaz de disfrutarlo, me llega lo malo y soy capaz de gestionarlo... y a veces no tenemos herramientas para gestionarlo».

Como seres humanos, ¿qué es lo que más nos define en este momento? Marian Rojas Estapé responde #MarianRojasEH pic.twitter.com/bK5iAWWZeU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 11, 2025

Rojas continuaba con su test a Motos. «¿Te gusta tu voz interior?», le preguntó justo después. El presentador de 'El Hormiguero' aseguró que sí y su invitada le respondió que entonces no necesitaba ir a terapia. Al parecer, es el truco que uno mismo puede utilizar para saber si necesita ayuda profesional o no.

«Todos tenemos los mismos síntomas. Toleramos menos el dolor, el sufrimiento, aburrimiento. Tenemos peor tolerancia, nos cuesta entender al que tenemos enfrente. Todo nos irrita y eso genera un pensamiento polarizado. Eso a nivel familiar, político o económico es complicado porque no se puede empatizar y entender otro punto de vista», reflexionó antes de despedirse de 'El Hormiguero'.