Un profesor muestra los surrealistas e-mails que recibe de los padres: «Mi hijo siempre tiene hambre...»

Aquellos alumnos que cursaron la EGB seguro que recuerdan cuando un profesor les amonestaba y quería comunicárselo a sus padres. El maestro le daba una nota al alumno que debía ser firmada por los progenitores. Todo llevaba su tiempo. Ahora, la tecnología es sin duda una gran aliada a la hora de comunicarnos. Todo es rápido e inmediato. Todo ha evolucionado, pero ¿es mejor?.

Que se lo digan al profesor Gerard Alarcón, un maestro de Barcelona que ha mostrado en sus redes los e-mails que ha recibido de varios padres de alumnos. Son surrealistas. El docente lee tres correos electrónicos. «Vais a alucinar«, dice. «Hola profesor, mi hijo siempre tiene hambre a las 10:30 y el recreo es a las 11:00. ¿Podría adelantar el recreo? No quiero que pase hambre, gracias», reza el primer mensaje a los que Gerard contesta en el vídeo con sarcasmo. «Bueno, pues claro, y si hace falta le montamos una mesa con el mantel y unas velas para que coma…, bueno, fantástico», dice.

En el segundo de los correos un progenitor hace referencia al color que usa el profesor para corregir los exámenes. «Le agradecería que no use bolígrafos rojos al corregir los exámenes de mi hijo. El rojo es un color muy agresivo y le genera ansiedad. ¿Podría corregir en rosa pastel o verde agua?», le solicitan. Una vez más, el maestro utiliza la ironía en el vídeo: «Claro, y con purpurina, no vaya a ser que el examen ataque».

En el último y tercer mensaje que muestra el profesor se hace mención a las calificaciones de un alumno. «Ayer mi hija llegó triste porque le puso un 5 en un trabajo. Como su felicidad es lo más importante para mí, le pido que le suba la nota. Gracias».

El vídeo de Gerard, que tiene casi medio millón de seguidores en Instagram y 1,5 millones en TikTok, está triunfando en las redes sociales. De hecho, está generando un gran debate entre los usuarios, quienes muchos se toman a risa los e-emails mientras que otros critican a algunos profesores.

