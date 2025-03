El 'primo de Zumosol' habla del bullying que sufrió: «Me daban collejas, me escupían...»

Bruno Vergara Viernes, 14 de marzo 2025, 14:45 Comenta Compartir

La publicidad tiene como objetivo calar entre la gente. La que realizó el Grupo Pascual sobre una de sus bebidas fue todo un éxito en los años 90. Hablamos de un zumo, del que todo el mundo llegó a hablar por el personaje que aparecía en él. Era un chico guapo luciendo músculo que defendía a su primo pequeño de otro chaval que abusaba de él. Era 'el primo de Zumosol'.

En la vida real ese joven era Sergio Medialdea, que se hizo muy famoso gracias a ese anuncio. Un spot que marcó a toda una generación. 35 años después de que se emitiera ese anuncio, Medialdea reapareció en televisión. Lo ha hecho en el programa de TVE '59 segundos', donde compartió con Gemma Nierga y los colaboradores el acoso escolar que sufrió.

«Lo sufrí desde los 14 a los 18 años y lo pasé realmente mal», contó, mientras mostraban imágenes de su infancia, con un aspecto delgado, con gafas. «Yo estaba de esta guisa, pero por estar de esta guisa no merecía que se metieran conmigo, ni que me pegaran, ni que abusaran de mí. A veces los acosadores son tan crueles que durante 3 años fui el óxido de hierro del instituto», decía Medialdea.

El chaval sufrió un auténtico infierno en su época escolar. Me esperaban a la salida, a la entrada del instituto. Me daban collejas, me escupían, me quitaban el bocadillo, me quitaban el dinero que llevaba para ellos comprar tabaco. Eran chicos de COU», rememoró durante el programa.

Aquello le marcó tanto que pensó en quitarse la vida. «Empiezas a pensar que el mundo sería un lugar mejor si no estuvieras tú. Eso es muy fuerte. Cuando empiezas a creer esas cosas, aparece la sombra del suicidio», contaba. Y así fue. «Estuve andando por las vías del tren y me puse delante de uno. Cerré los ojos porque quería desaparecer. Entonces, me vinieron a la cabeza las dos únicas personas que me querían tal y como era, mis padres. ¿Cómo iba a hacerles eso? Y me aparté de la vía. Recuerdo las caras de los pasajeros del tren, de 'qué hace un chaval de 15 años andando por las vías'», desveló.