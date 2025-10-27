Estos son los primeros finalistas de 'Supervivientes All Stars' A Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina se les ha unido Jessica Bueno

'Supervivientes All Stars' ya tiene a sus primeros finalistas. A Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina se les ha unido Jessica Bueno que logró ser la elegida del público y lograba la salvación de la noche tras batirse en duelo con Adara Molinero y Rubén Torres. La final tendrá lugar este jueves.

En concreto, el 49,9% de los votos han decidido que la salvada fuera la modelo sevillana. La ex de Luitingo, Jota Peleteiro y Kiko Rivera se libró de la quema y vivió el momento con gran emoción. Por su parte, la exaspirante de 'MasterChef' lo consiguió por méritos propios, tras ganar la prueba de líder contra Rubén Torres.

«El año pasado me preparé muchísimo y me quedé a las puertas, me hacía mucha ilusión volver, me he abierto en canal, ver que el esfuerzo, la constancia y la disciplina se premia...», señaló Miri. Tony Spina, por su parte, también se mostró muy contento: «Muchas gracias, de verdad, quiero estar aquí y llegar lo más lejos posible, gracias a vosotros que me lo habéis permitido, os quiero».

Jessica Bueno se entera de que es finalista 👏🏻



🏝️ #ConexiónHondurasAllStars8

🔵https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/PIq7c54I72 — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) October 27, 2025

«Estoy llorando pero de felicidad»

Pero la noche estuvo repleta de emociones. Uno de los momentos más especiales llegó también de la mano de Jessica Bueno, que habló con su madre y sus hijos. Fueron 10 minutos de lo más emotivos. «Lo estás haciendo fenomenal, para nosotros ya has ganado. Sigue como vas que lo estás haciendo estupendamente, eres puro corazón, una luchadora», le dijo su progenitora.

«Que sepáis que os adoro y que os quiero con todo el alma, estoy muy orgullosa de vosotros», lanzó la modelo como un mar de lágrimas. «Qué guapos, os echo mucho de menos. Estoy llorando, pero de felicidad. Por poco me rapo por veros», añadía.

«Mientras mi corazón esté aquí latiendo, vas a tener aquí a tus padres», le dijo su madre. Unas palabras que tocaron la fibra a Sandra Barneda: «Me he quedado con esto, qué bonita. Los padres, cómo son... me he puesto tierna».