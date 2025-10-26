Las primeras palabras de Amaia Montero tras su regreso: «Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra» «Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría», ha afirmado la que vuelve a ser cantante de La Oreja de Van Gogh

Once días después del anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, la cantante ha roto este domingo su silencio con una publicación en su perfil de Instagram, hablando de la noticia que confirmó lo que era un secreto a voces, pero desde un plano personal. «Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo».

La artista ha elegido esta plataforma para trasladar a sus fans, sin dar muchas explicaciones, el duro proceso que ha vivido en su anterior etapa, fuera de los focos, antes de reencontrarse con sus antiguos compañeros. «Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real», ha afirmado.

«Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer», ha añadido, haciendo una parada para dirigirse directamente a sus seguidores, y a cómo han reaccionado tras el anuncio de su vuelta y la del grupo donostiarra a los escenarios, tras la salida hace un año de Leire Martínez. «Por eso os agradezco a todos todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando».

«Seguimos juntos»

Montero, que hace unos días escribió en Instagram que estaban preparando «el mejor concierto del mundo», ha hablado por primera vez de su regreso a nivel personal. «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS».

La vuelta del grupo, aunque sin uno de sus integrantes originales, el guitarrista Pablo Benegas, que ha decidido permanecer un tiempo indefinido al margen de las giras y la actividad musical, ha desatado la locura. Pese a que varios clubes de fans de la banda donostiarra anunciaron su disolución, molestos por la abrupta salida de Leire Martínez, y «desconcertados» por cómo se ha gestionando el cambio de vocalista, lo cierto es que han colgado el cartel de 'sold out' en sus dos conciertos en Bilbao, los días 9 y 10 de mayo de 2026, y ha decidido añadir una tercera fecha el 5 de diciembre, también en el Bizkaia Arena (BEC), con la que cerrará su gira por España. El grupo volverá así al mismo escenario donde todo comenzará, en un gesto simbólico con el que quieren agradecer el apoyo de sus seguidores.

La reincorporación de Amaia Montero, tras más de quince años alejada de La Oreja de Van Gogh, ha generado una ola de nostalgia y expectación entre los fans de distintas generaciones. El anuncio de su vuelta, acompañado por la confirmación de una nueva gira y de un posible trabajo discográfico conjunto, se ha convertido en uno de los fenómenos musicales del año.

La gira, que arrancará en Bilbao el 9 de mayo, recorrerá las principales ciudades del país. A las fechas ya anunciadas se suman Murcia (14 de junio), Donostia (1 de agosto), A Coruña (12 de septiembre), Madrid (22 y 23 de septiembre), Pamplona (21 de noviembre) y Barcelona (26 de noviembre), antes de poner el broche final en Barakaldo el 5 de diciembre.