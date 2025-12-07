La presentadora de TVE Inés Hernand, a los jóvenes de 'OT': «La izquierda abertzale vasca era pacifista» Las palabras de la comunicadora provocan una ola de comentarios en redes sociales, algunos de ellos de «amenazas de muerte», según denuncia la protagonista

La presentadora de TVE, Inés Hernand, visitó esta semana la academia de 'Operación Triunfo' y habló a los jóvenes 'triunfitos' de «la ETA». «Pues hombre, que la ETA no se estudie a día de hoy...», comenzaba diciéndole la comunicadora a los chavales, que la miraban atónitos.

“Hay mucha tergiversación con ETA. La izquierda abertzale vasca era pacifista”.



Hernand trataba de explicarles que «hay líderes políticos que utilizan la palabra ETA con ligereza» para justo después afirmar que «hay muchas víctimas de ETA y mucha tergiversación». «La izquierda abertzale vasca era pacifista», añadió.

«Tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen 'perdona, yo he llevado a gente aquí al hombro -se lo señala- en el ataúd. Pero son cosas que desconocemos porque solo vamos a máximas; un minuto de información, un minuto de no sé qué...», argumentó mientras instaba a los jóvenes a tenerlo siempre presente «porque entre todos tenemos una labor».

Como era de esperar, las palabras han traído cola. Especialmente por dónde trabaja Inés Hernand. En las redes sociales el vídeo de su charla en 'Operación Triunfo' se ha viralizado y muchos han cargado contra la comunicadora.

Hernand ha denunciado esta madrugada en sus redes sociales que ha recibido «amenazas de muerte» por sus palabras: «Me amenazan de muerte y me llaman etarra por contar que un sector de la izquierda abertzale vasca era pacifista y cargaba con los ataúdes de los asesinados (muchos eran sus familiares). En paralelo, políticos usan el término ETA como fórmula de desvío de su incompetencia. Ok».

En teoría, la presencia de la comunicadora en 'OT' debía limitarse a informar a los futuros artistas de que España no acudirá a Eurovisión por el «genocidio» de Israel en la franja de Gaza. Como presentadora del Benidorm Fest, el festival nacional que escoge al representante de Eurovisión, les informó que el evento musical organizado por TVE seguiría en pie.

«Me parece magnífico. Supongo que es por la movida de Israel», dijo Tinho, un concursante gallego. Hernand explicó que «cuando esto ocurre en un contexto donde se está haciendo un apartheid, una limpieza étnica al pueblo palestino, es lógico y normal que este país fuese de alguna forma penalizado, como ocurrió en 2022 con Rusia». E intentó tantear la opinión de los 'triunfitos' al respecto. Sin embargo, estos, en su mayoría, optaron por respuestas un tanto tibias.

Hernand, la estrella digital de RTVE

Inés Hernand es una de las comunicadoras al alza en el ente público presidido por José Pablo López. Gracias a su tono desenfadado, la presentadora es una habitual de diferentes formatos, tanto en televisión como en la plataforma PlayZ de la Corporación.

Aunque su éxito más sonado es ser una de las presentadoras del Benidorm Fest, sus polémicas coberturas de eventos como los Goya, donde fue abroncada por el Consejo de Informativos, la han llevado a estar en el foco de actualidad. Despierta pasiones... y hastío.

Ganó 'Masterchef' y presentó numerosos formatos en TVE hasta que le llegó la oportunidad de ser una de las tres presentadoras de 'La familia de la tele', el nuevo 'Sálvame' que aterrizó y fracasó al instante en el ente público. Su mala relación con María Patiño fue tan sonada que acabó por enterrar un programa que ya nació herido.