El presentador vizcaíno Aitor Albizua compaginará 'Cifras y Letras' con el próximo 'Sálvame' de La 1

Marina León Lunes, 10 de marzo 2025, 17:30

RTVE ha elegido al vizcaíno Aitor Albizua, actual presentador de 'Cifras y Letras', para tomar los mandos de una nueva producción. Según ha adelantado El Televisero, se trata de un programa con el que la cadena pública pretende reforzar las tardes de La 1 y para el que también han fichado a Belén Esteban y María Patiño.

Por el momento, no se conoce la fecha exacta de emisión. Lo que sí se sabe es que se emitirá en directo a partir abril y ocupará el lugar de la serie 'La Moderna', que pronto llega a su final, y el concurso 'El cazador', que no ha sido renovado. Eso sí, el de Arrigorriaga no dejará el programa cultural de La 2, si no que compaginará ambos formatos.

Albizua, de 33 años, «que llegó a la tele por casualidad», empezó su trayectoria profesional en la Cadena Ser, donde pasó por programas como 'Hora 25' y 'De buenas a primeras'. Dio el salto a ETB para copresentar el magazine diario de las tardes 'Nos echamos a la calle' y se metió de lleno en el mundo de los concursos televisivos gracias a 'Lingo', el espacio de ETB2.

También ha presentado el especial del Benidorm Fest y 'Telepasión'. Ahora, suma a su trayectoria una nueva experiencia al frente del programa que ofrecerá entretenimiento y temas de servicio público.

El nuevo espacio de La 1 estará producido por La OSA Producciones Audiovisuales, de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, y contará con muchos de los colaboradores habituales de 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos'. A ellos se sumarán algunos de los rostros más actuales de RTVE como Inés Hernand.