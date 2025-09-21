Preocupación por el estado de salud de Rafael Amargo, en estado «crítico» El bailaor sufre una infección en el colon por la que tuvo que ser ingresado de urgencia

Preocupación por el estado de salud de Rafael Amargo. El bailaor granadino tuvo que ser ingresado de urgencia por una infección en el colon. Su pareja, Luciana Bongianino, confirmó en el programa 'Fiesta' que «su situación es bastante crítica».

La actriz relató que todo comenzó con un fuerte episodio de fiebre hace unos días. Tras recibir asistencia médica en su domicilio, los profesionales decidieron trasladarlo de inmediato al hospital al no poder determinar la causa de su malestar. «Como los médicos en el domicilio no podían determinar qué era, lo hemos tenido que traer al hospital de urgencia», explicó.

El artista, que en 2023 fue absuelto en 2023 de los cargos de tráfico de drogas que pesaban sobre él, recibe tratamiento intravenoso y se encuentra «a base de sueros por vena porque no puede comer ni beber», tal y como explicó su pareja. Se trata de un nuevo revés para Amargo, quien ha tratado de retomar su carrera con el espectáculo 'Majestad Flamenca'.