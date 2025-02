Posibles mentiras, cambiar Bilbao por Sevilla... estos serían los motivos por los que Jessica Bueno y Luitingo han roto

A.M. Lunes, 24 de febrero 2025, 12:08 Comenta Compartir

Jessica Bueno y Luitingo confirmaron anoche su ruptura después de poco más de un año juntos. Ambos emitieron un comunicado conjunto tras ver que los rumores sobre una posible separación cogían fuerza en las últimas horas. En Telecinco, en el programa de 'Fiesta', la colaboradora Amor Romeira se adelantaba a los dos influencers y adelantaba la noticia. Jessica Bueno y Luitingo ya no estaban juntos. Y, a continuación, expuso una serie de motivos que habrían llevado a la pareja a tomar esta decisión.

El primero de ellos alude a «mentiras» en la relación. «Lo que puedo confirmar, lo que sé, y es cien por cien verídico, es que han habido mentirijillas que Jessica ha pillado, tipo 'no voy a salir y he salido», afirmó anoche la colaboradora en 'Fiesta'. Sin embargo, sí quiso aclarar que desconoce si ha habido terceras personas en la relación. Horas después, la pareja confirmaría en el comunicado conjunto que no han existido infidelidades por ninguna de las dos partes.

El siguiente motivo que ha llevado a Jessica Bueno y Luitingo a separar sus caminos está motivado por el cambio de residencia. La pareja cambió Bilbao por Sevilla hace unos meses y desde entonces, parece que todo se ha torcido. Según afirma Romeira, Bueno «considera que su relación era mucho más estable cuando estaban todo el día juntos en Bilbao y su vida era los dos como pareja. El hecho de que volvieran a Sevilla ha hecho que Luitingo tenga más ocio de cara a sus amigos de siempre, sus salidas...». La colaboradora de 'Fiesta' concluye que «Jessica Bueno se siente, una vez más, abandonada, y que no ha tenido suerte en el amor».

Estas últimas acusaciones no gustaron nada a Luitingo que, tras publicar el comunicado de ruptura, no dudó en atacar a Romeira: «Desde el 22 de diciembre de 2023 hasta hace unos días, jamás nos hemos separado ni abandonado. Ni para lo bueno, ni para lo malo. Amor Romeira creía que teníamos una relación bonita y de amistad, pero has demostrado que no».

La ahora expareja explica que han luchado mucho para que funcionara, «pero la vida es así y el amor no puede con todo» y afirman que las circunstancias que les rodean les han superado. A pesar de ser una decisión que les ha «destrozado el corazón», han pensado que la separación era lo más «sano para ellos».

Así, han pedido respeto y han dejado bien claro «que no ha habido terceras personas por ninguna de las partes, que siempre hemos tenido respeto mutuo y guardado lealtad». También han agradecido las muestras de apoyo que han recibido siempre.

