¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?
Boris Izaguirre pide a la cantante que perdone a la actriz que traicionó su confianza al anunciar por adelantado su vuelta al grupo donostiarra
I. Juez
Sábado, 18 de octubre 2025, 00:19
Los fans de Amaia Montero viven estos días un momento dulce. Han visto cómo la cantante guipuzcoana volvía a la banda con la que triunfó hace ya casi 30 años y desde este viernes se muestran ilusionados por el anuncio, al fin, de su esperada gira que comenzará en el BEC. Pero ahora uno de ellos, el también famosísimo Boris Izaguirre, quiere aprovechar esta ola de alegría y felicidad para pedir a su ídolo que recupere la amistad perdida con la actriz Cayetana Guillén Cuervo, con la que se enfadó, precisamente, por desvelar su regreso a la Oreja de Van Gogh antes de tiempo.
Montero se sintió totalmente traicionada por la indiscreción de Guillén Cuervo. Y es que la también presentadora de televisión no se cortó un pelo el pasado mes de abril al asegurar en el 'photocall' de los Premios Talía, galardones de la Academia de las Artes Escénicas de España, que su amiga del alma estaba preparando su regreso a La Oreja de Van Gogh. «Yo lo sé desde hace mucho. No se lo dije a nadie... Ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije a nadie», contaba la intérprete frente a las cámaras el gran secreto que le había confiado su amiga. La contradicción hecha carne y en estado puro.
Y siguió rajando como si el anuncio de regreso de Amaia ya se hubiera hecho oficial: «Me dijo: 'Por favor, por mi ahijado'... que ya sabéis que es la madrina de mi hijo Leo. Y no se lo conté a nadie, a nadie. Yo me eché a llorar al teléfono, vamos... Me dijo: 'Te lo voy a contar, pero porfa, Caye'. Y cada vez que me preguntabais, yo lo sabía. Estoy muy contenta y ella está muy bien y muy ilusionada, aunque también está actuando con cautela». «Está muy agradecida por todo el amor que ha recibido por parte del público. Cuando salió a cantar en el Bernabéu junto a Karol G fue algo maravilloso y España le demostró mucho. Amaia lo va a petar», añadía ilusionada sin ser consciente de que sus palabras iban a destrozar una larga y estrechísima relación de amistad.
Por ello, ahora que por fin el sueño de tantos fans del grupo donostiarra y de la cantante se ha hecho realidad, el mismísimo Boris Izaguirre pidió públicamente hace unos días a la cantante que perdone a su antigua amiga. Y es que al popular presentador le gustaría que «Amaia desbloquee a Cayetana Guillén Cuervo y reanuden su amistad». Va a ser complicado, sobre todo teniendo en cuenta que Amaia dejó de seguir en Instagram a Cayetana para zanjar con ese gesto el fin de 20 años de amistad y, de paso, hacerlo público a todos sus seguidores. Es más, días más tarde elogió a Eugenia Martínez de Irujo por su lealtad con una foto besando en la frente a la duquesa de Montoro. Y también por lo mismo al colaborador de televisión Gonzalo Miró. A buen entendedor...
Por su parte, Guillén Cuervo ya pidió públicamente disculpas días después por su mediática e incomprensible metedura de pata provocada, según su versión, por la propia periodista que le hizo una pregunta dando por hecho el regreso de su amiga a la banda. «Quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención. Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada, recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo», sostenía en un comunicado colgado en sus stories de Instagram.
«Disculpas de todo corazón»
«Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón», expresaba Cayetana con tristeza. No sirvió de nada. Ambas llevan desde todo este tiempo sin hablarse. Ni tan siquiera han vuelto a recuperar su contacto vía redes sociales. Y eso teniendo en cuenta que Cayetana nunca dejó de seguir a Amaia en Instagram.
Asimismo, la presentadora ha optado por el silencio cuando es preguntada por la prensa por el tema de su actual relación con la cantante. Está claro que no quiere estropear la última oportunidad, si es que existe, de volver a retomar una amistad que se originó hace 20 años cuando se conocieron a través de varios amigos en común. Se cayeron tan bien y establecieron un vínculo tan estrecho que la cantante guipuzcoana es la madrina de Leo, el hijo de Cayetana y el fotógrafo Omar Ayyashi, que ya ha cumplido 19 años.
Una amistad que les permitió apoyarse en los mejores y peores momentos de sus vidas como cuando Amaia ingresó en la Clínica de Navarra para recibir tratamiento y luchar contra una depresión severa en 2022. En ese momento, Cayetana fue la encargada de dar el parte e ir actualizando los avances de la artista. «Se va a recuperar seguro porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil estar siempre expuesto públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí», aseguró entonces.
Dicen que el tiempo lo cura todo y la mejor prueba de ello es el regreso de la vocalista guipuzcoana al grupo donostiarra. Así que quizás en un futuro podamos ver a ambas artistas disfrutando en diferentes actos públicos de su recuperada amistad. Desde luego, Boris Izaguirre y muchos fans no parecen perder la esperanza de que la ansiada reconciliación se produzca cuanto antes.