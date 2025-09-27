La popular carrera vasca en la que debutará Verdeliss este año: «Era algo personal» La influencer y atleta amateur acudirá a una cita marcada en rojo en el calendario de pruebas en Euskadi

Es una clásica en Euskadi que parece imposible pensar que Verdeliss nunca la haya corrido. La repercusión en redes sociales de Estefanía Unzu, su nombre real, ha crecido exponencialmente en las redes sociales tras retomar su pasión por el atletismo a raíz de la pandemia. Y tiene por ahora «algo personal» con una carrera marcada al rojo en el calendario para muchos corredores: la Behobia.

La influencer ha explicado a sus seguidores que acepta el reto propuesto por una conocida marca de bebida isotónica. «Que levante la mano quien también la corre, contadme experiencias…o si estaréis aunque sea animando», pide. Confiesa tener «nervios» y espera que el público de la histórica prueba sea «la bomba».

«Os iré compartiendo cositas de la preparación y algún que otro tip en esta cuenta regresiva hasta el 9 de noviembre», fecha en la que se disputará la prueba que sale de Irún y recorre 20 kilómetros hasta llegar a la meta en San Sebastián. La influencer no sabe lo que es vivirla en primera persona, pero sí la jornada previa. El año pasado participó en un entreno solidarios el día antes de la carrera junto a las creadoras de contenido Sara Baceiredo y Coco Constans han organizado un entreno solidario de 5 kilómetros «para todos los niveles de corredores» con el parking de la playa de Hondarribia como punto de encuentro.

Es habitual ver a Verdeliss correr en alguna prueba en Euskadi. Algo lógico si se tiene en cuenta que vive muy cerca, en Pamplona. Consiguió vencer en la última edición de la Bilbao Night Marathon y fue subcampeona en la Maratón Martín Fiz de Vitoria.

