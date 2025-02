El polémico consejo del millonario José Elías a los que estudian en la universidad: «No sirve de mucho...»

A.M. Sábado, 15 de febrero 2025, 11:49 | Actualizado 11:58h. Comenta Compartir

Muchos conocerán a José Elías por su apodo del 'nuevo rico'. Este millonario, que alcanzó el éxito empresarial con Audax Renovables, una empresa independiente dedicada a desarrollar energías limpias, se dedica a ofrecer consejos para futuros emprendedores mientras disfruta de una posición privilegiada entre los 100 españoles más ricos según la lista Forbes.

Además de ser el principal accionista de Audax Renovables, donde posee un 65% de la compañía, lo que equivale a 550 millones de euros, tiene participaciones millonarias en otras empresas como Atrys Health, Ezentis o Healthline Food. Es el dueño de la cadena de congelados 'La Sirena' y uno de los avalistas del presidente del Barça, Joan Laporta.

Una de sus últimas opiniones es sobre los contenidos que se estudian en las universidades en España. Elías afirma que hay una especie de titulitis en este país, algo que no entiende en absoluto. «Los títulos no sirven de nada si no se aplican a casos prácticos y a la vida real. Y, lamentablemente, esto no suele suceder», denuncia en un mensaje en sus redes sociales.

El principal accionista de Audax Renovables asegura que «la educación práctica es el futuro» y que en la universidad «no suelen enseñar a tomar decisiones reales». Y en su crítica a los contenidos impartidos en los centros universitarios pone de ejemplo a sus hijos: «Siempre les digo que no necesito que tengan un diploma».

Según explica, sus hijos solo necesitan saber «gestionar su patrimonio correctamente, tomar decisiones importantes bajo presión, salir a la calle y vender cualquier cosa y levantarse después de que les digan no mil veces». «Eso es justamente lo que necesitarán en el futuro», sentencia.

