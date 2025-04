Polémica en las redes porque una influencer simuló acoso para anunciar un champú

Juanma Mallo Martes, 8 de abril 2025, 09:04 Comenta Compartir

¿Todo vale en las redes sociales? Esta es la pregunta que ha cogido fuerza en las últimas horas después de que una influencer con más de 1,5 millones de seguidores haya simulado una campaña de acoso para, al final, promocionar una conocida marca de champú. De inmediato, se ha creado una inmensa polémica y le han llovido las críticas hasta el punto de que ha tenido que borrar el vídeo de Tik Tok.

Elena Gortari, una joven sevillana de 21 años, se inventaba que estaba siendo acosada por un trabajador de la universidad. No solo eran las palabras que pronunciaba sino que se le veía nerviosa. «Te lo juro, estoy temblando», decía en el documento. En su relato, afirmaba que un empleado de mantenimiento del centro entablaba con ella conversación todas las mañanas para preguntarle sobre cualquier asunto: la calle en la que vivía, sus planes de ocio, la marca de su coche... Es más, según contaba, el acosador tenía una fotografía de esta andaluza como fondo de su pantalla del móvil. «Tengo unas ganas de llorar horribles».

La bola, en el vídeo, iba creciendo. Todo parecía una historia verdadera, de acoso... De repente, desvela que se acercó al hombre y que llevaba una bolsa llena de pelo. Entonces, Gortari decía: «¿Qué pelo? ¡El que te estoy tomando! El pelazo que me deja a mí esta nueva rutina». Es el momento en el que se destapa el truco publicitario que ha provocado las críticas, también porque unos días antes otra influencer había denunciado que sufría acoso y muchos han comentado que puede ser una burla hacia su compañero del ciberespacio.

De hecho, la sevillana ha tenido que borrar el vídeo y publicar un comunicado en las redes sociales para pedir perdón. «Me duele mucho no haberme dado cuenta de que el contenido que publiqué no estaba bien. Si algo me ha enseñado todo eso, es la importancia de revisarme, de cuestionarme mucho más y de ser consciente de la responsabilidad que conlleva tener un altavoz como el mío».

En un punto de su escrito, se refiere también a la denuncia de acoso de otra tiktoker, conocida como Pawgli, y dice que no es ningún tipo de broma contra ella. «Quiero aclarar que en ningún momento se intentó hacer burla de lo que está vivienda una de nuestra compañeras esta semana. Este vídeo fue grabado antes de que esto sucediera. Aun así, entiendo que el momento, el tono y el enfoque han sido muy desafortunados, y asumo plenamente la responsabilidad. Gracias a quienes habéis señalado mi error con respeto. Vuestras críticas me hacen mejor y me recuerdan por qué es tan importante construir desde espacios seguros. Lo siento de corazón».