La dura crítica de 'Cenando con Pablo' a una hamburguesería que enciende las redes: «Estas cosas hay que contarlas» El influencer recibió una propuesta por parte de un local de Sevilla pero la experiencia no acabó bien

Marina León Viernes, 17 de octubre 2025, 17:10

El influencer gastronómico Pablo Cabezali, más conocido como 'Cenando con Pablo', ha sorprendido en sus redes con un video en el que hace una contundente crítica a 'Bendito Placer', una hamburguesería de Sevilla. «Estas cosas pasan y hay que contarlas», explica el creador de contenido en su última publicación. Según cuenta, fue Javi, el dueño del local, quien se puso en contacto con él para que fuese a su restaurante. El influencer aceptó, pero la experiencia no fue como esperaba.

«Es un sitio cutre: mesas de Pepsi, uno de los baños fuera de servicio, en el baño no tienes con qué secarte... excepto por algún detalle, no parece una hamburguesería», dijo nada más entrar. Lo peor llegó con la comida. Probó cuatro hamburguesas y no le gustó ninguna. «No te puedo hacer un video, no está la altura la hamburguesería tío», lamentó. «No busco que sea de diez pero... si la carne de una hamburguesa no me llena, jodido. Luego los panes se han quedado secos y ásperos». El responsable del local le propuso que probara una más y Cabezali accedió. «Está mejor, pero a la carne para mi gusto le falta sabor si es rubia gallega con 60 días de maduración», añadió.

Tras recibir una avalancha de críticas en redes sociales, el influencer ha querido explicar lo que sucedió. Aunque sí le pareció que «el local pone cariño e ilusión», también opinó que «faltan acciones que respalden el discurso que se me contó antes de ir». «He tenido visitas nefastas y directamente me he levantado y me he ido. Aquí creo que el restaurante puede ganarse un hueco en el copado panorama hamburguesero sevillano si hace cambios», detalló. El dueño del restaurante llegó a ofrecerle dinero para que no publicara el video, «pero mi tarea es contar las cosas como son, tanto lo bueno como lo malo. Si quieres que vaya a tu restaurante para que hable bien de él mejor llama a otro», concluyó.

