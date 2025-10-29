Pitingo se divorcia y vuelve con su «primer amor», una mujer que conoció hace 30 años El cantante emite un comunicado para aclarar su estado sentimental después de un verano con muchos rumores sobre su matrimonio

Pitingo ha confirmado lo que era un secreto a voces. Después de un verano lleno de rumores, el cantante ha confirmado que se ha divorciado recientemente de su ya exmujer Verónica Fernández. La pareja ha puesto fin a 17 años de matrimonio y ahora el cantante ha retomado su vida sentimental junto a Laura, una mujer a la que conoció hace más de 30 años y que fue su «primer amor».

«Hace ya más de un año y medio que Verónica y yo tomamos caminos distintos, y hoy puedo decir con serenidad que estamos oficialmente divorciados», comienza diciendo el cantante en una publicación subida a su perfil de Instagram.

De su ya exmujer habla maravillas. «Ella es y será siempre la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida: nuestro hijo Manuel. Por eso solo puedo tener hacia ella respeto y gratitud», asegura y añade: «Manuel ama profundamente a su madre, la quiere con toda su alma y la lleva siempre en su corazón. Entre ellos existe un vínculo precioso que nada ni nadie podrá romper, y eso me alegra cada día».

Pitingo aprovecha para anunciar que ha comenzado «una nueva etapa junto a Laura, mi primer amor a la que conocí hace más de 30 años y la vida nos ha unido otra vez». A su nuevo amor la describe como una mujer «buena, serena, con un corazón enorme, que ha sabido darme calma, alegría y mucha verdad».

También aclara que Laura «no fue el motivo de mi separación» y que su relación comenzó «mucho tiempo después» de zanjar su matrimonio con Verónica. Laura también salía de otra relación con la que tuvo hijos. «Nuestros hijos se adoran, viven conmigo y Laura, se cuidan y se acompañan como hermanos. Y eso es lo que más me emociona: verlos crecer rodeados de amor, respeto y unión», celebra Pitingo.

No ha habido terceras personas, ni historias turbias, solo el paso del tiempo, la vida y sus caminos. Hoy solo pido comprensión, cariño y respeto, porque lo importante es que mi hijo crezca feliz, sabiendo que está rodeado de amor por todas partes», concluye el cantante.

