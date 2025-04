«Pirada, no te enteras de nada, eres una incapaz» Los mensajes a Silvia Bronchalo que han llevado a Rodolfo Sancho a los tribunales

Helena Rodríguez Sábado, 26 de abril 2025, 16:40 Comenta Compartir

Silvia Bronchalo y Rodolfo sancho se verán las caras en los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la causa que investiga al actor por un delito de insultos y vejaciones continuadas a su expareja. Ella, le denunció en febrero de 2024 y aunque la demanda había sido inicialmente sobreseída, ahora los tribunales la analizarán de nuevo, según desveló este viernes el programa TardeAR.

Y ha sido precisamente donde Bronchalo ha mostrado públicamnete sus primeras reacciones a la decisión judicial. «Me parece bien que un tribunal haya considerado que la violencia verbal pueda ser constitutiva de delito o lo suficientemente ofensiva». Eso sí, la reapertura del caso no afecta a toda la denuncia inicial: «Estoy contenta de que me hayan hecho caso parcialmente porque hay alguna cosa que se ha desestimado. Esto me ha animado un poco. Preferiría que esto no hubiera ocurrido nunca». Con todos, la actriz se mostraba «supercontenta porque va para delante e independientemente de cómo termine todo esto, me parece bien».

Sancho, por su parte, niega los hechos y eso que algunos de los mensaje denunciados ya han salido a la luz y sembrado dudas: «Esto seguramente nadie te lo ha dicho, pero yo sí te lo voy a decir. Tienes bipolaridad y tiene tratamiento. Pirada, no te enteras de nada, eres una incapaz. Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa, eres del pueblo llano, no sabes inglés».

No es la primera vez que Bronchalo denuncia al actor. Así, aunque se desconoce la fecha, el periodista Nacho Abad desveló a principios de 2024 que existía una demanda por malos tratos que había sido interpuesta y luego retirada por parte de la mujer.

Sus evidentes desencuentros también se hicieron evidentes durante el proceso que llevó a la condena a cadena perpetua a su hijo Daniel Sancho por asesinar y descuartizar en Tailandia del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. «Que digas que gastas más que yo tiene cuanto menos gracia. Me dijo Dani que solo te había pedido dos cosas, lo de las férulas y para tabaco, y eres incapaz de hacerlo. No me gustan tus nervios, tu histeria y la rabia que tienes dentro. No me haces falta para nada, así que no me escribas», reza uno de los mensajes de Sancho a Bronchalo.