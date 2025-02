El pique de Ricardo Castella con Kílian Jornet: «Para hacer un regalo no es necesario faltar» El deportista ha dejado pasmados a todos en 'La Revuelta' con su registros en la montaña

160 kilómetros corriendo en 15 horas, 40 horas seguidas y una hora durmiendo para seguir después otras 24 a pie. Kílian Jornet ha dejado a todos atónitos en 'La Revuelta' con su registros. Sin embargo, ha habido un momento de cierta 'tensión' cuando ha comenzado a repartir regalos. Cuando le ha dado unas zapatillas Ricardo Castella, el atleta le ha soltado: «Te veo que necesitas hacer algo más de deporte». Un aspecto que no le ha hecho mucha gracia al colaborador, que le ha contestado: «Para hacer un regalo no hace falta faltar».

Kílian ha explicado cómo son sus entrenamientos. Corre unas 30 horas a la semana. Para él, una ruta normal en una jornada supone ascender 5.000 metros de desnivel positivo. Y ha contado el porqué le gustan tanto los ascensos. «Cuando era niño salía con una grupeta ciclista. Tenía 12 años y les decía a los más veteranos 'que me gustaría que esta subida no se terminara nunca'», ha contado el deportista.

El atleta ha contado varias anécdotas en la montaña. Una vez, cuando estaba en un descenso comenzó a tener alucinaciones. Penaba que un chaval le seguía. «Qué putada que tengo que sacar a este tío de aquí. Y al mismo tiempo sabía que era una alucinación», cuenta a David Broncano, que le miraba boquiabierto.

«Si estoy durmiendo y si salto me despierto, y si no estoy soñando y salto, me mato», llegó a pensar. Entonces paró. Descansó 5 minutos y el oxígeno le llegó al cerebro. Después pudo continuar.