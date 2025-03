El divertido pique entre los hermanos Julio y Patxi Salinas en 'Pasapalabra'

B. V. Lunes, 24 de marzo 2025, 22:36 Comenta Compartir

Divertido momento el que han protagonizado los hermanos Salinas, Julio y Patxi, en 'Pasapalabra'. En una prueba en la que debían adivinar una canción, Patxi se hacía un pequeño lío con el pulsador, mientras su hermano se tronchaba de risa al contemplar la escena.

«¿Cómo que me he adelantado?», preguntaba Julio, mientras Roberto Leal anunciaba el rebote para Patxi. Sin embargo, su hermano no le quería dejar contestar. Le tapa la boca para que no respondiera.

Si la semana pasada conocíamos a “Paco contento”, ¡hoy nos ha visitado otro “Paco” igual de garboso! 😂💥 #Pasapalabra1234



Directo ▶️ https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/WrJeqqs7r4 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 24, 2025

«¡Julio, déjame!», le espetaba, mientras no paraba de reírse y gritaba «seguridad, seguridad», entre carcajadas. «Pero si se la has puesto botando», decía Patxi. Así, el menor de los hermanos acertaba la canción: 'Paco, Paco, Paco', de Encarnita Polo.