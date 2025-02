El piloto Pedro Acosta desvela a Broncano que no tiene carnet de moto: «Y luego vas a 320 por el circuito»

Gabriel Cuesta Jueves, 20 de febrero 2025, 22:40 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

El piloto Pedro Acosta, uno de los candidatos al cercano mundial de MotoGp, cerró la semana de 'La Revuelta'. «Es de Murcia y piloto. Todos los elementos para ser un máquina», ensalzaba Broncano. «El tiburón de Mazarrón, vaya nombre más guapo». «Eso se dice en la tele», bromeaba el invitado.

La primera confesión llegó al instante: no tiene carnet de moto. «Es una putada explicar esto. Luego vas a 320 por hora en el circuito... Tengo el de coche, pero paso de coger una moto pequeña. Cada vez que la cojo me hago daño», explicaba el invitado. La segunda fue que «de pequeño era muy cabezón». Arrancó en las motos con cinco años, cuando las proporciones se equilibraron. Su padre se lo dejó claro cuando se jugaba ser profesional: ganaba o se ponía a pescar como él.

De hecho, estaba entre el público casi toda su familia. Campeón del mundo de Moto3 en 2021 y de Moto2 en 2023, con Red Bull KTM Ajo, en 2024 dio el salto a MotoGP, la categoría reina, con el equipo GasGas Factory Racing Tech 3. Resulta que el mismo Communication Manager de Acosta es el de Jorge Martín. «Cómo no me iba a enterar, si me cambiaste la fecha», se reía el invitado. Resulta que iba a acompañar a Martín en el programa que finalmente no se emitió para que la entrevista fuese en exclusiva antes en 'El Hormiguero'.

Qué pena que no siguiese creciendo esa cabeza para ver en MotoGP un casco gigante pilotando una moto. #LaRevuelta @37_pedroacosta pic.twitter.com/J1enlyBh18 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 20, 2025

Todavía vive con sus padres a sus 20 años. «Compré una casa para vivir, pero en realidad no me he mudado». ¿Y nunca vas? «Sí, a hacer deporte», guiño a su anfitrión. «Casero y de pueblo», le encanta ir a Mazarrón. «Solo se fluye. Te envuelve. Entras pero no sabes cuándo vas a salir. Nunca he estado en el festival Tomorrowland... pero será algo así». ¿Y qué relación tienes con el resto de pilotos? «Intento lo menos posible... Con Martín me llevo bien. Me cae bien, pero sin sentimientos. ¿Tú te llevas bien con Motos?», le respondía el murciano. ¿Y el resto? «Me centro en mí. Demasiados problemas tengo».

💩 Si te preguntas cuál es el nivel de concentración y tensión previo a una carrera, que sepas que es similar al de ir cagándote vivo de camino a casa. #LaRevuelta @37_pedroacosta pic.twitter.com/IY7RI3EwmK — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 20, 2025

Broncano tuvo dudas escatológicas. ¿Alguna vez no se ha aguantado en la moto? Pedro llegó a vomitarse, que «no es agradable». «Pues a mí me dio un corte de digestión en el coche. Media hora conduciendo... Y no conseguí llegar al baño, me fui nada más abrir la puerta de casa», le puso como ejemplo el conductor del programa.