El piloto inglés, Will Macintyre, anuncia que tiene cáncer de pulmón y cerebro con solo 18 años
Desde el Hospital de Milton Keynes ha publicado un comunicado informando de su situación: «Tened seguro que, en cuanto pueda, volveré al volante»
Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:36
El joven piloto inglés, Will Macintyre, ha anunciado que le han diagnosticado «cáncer en el cerebro y en el pulmón». Con tan solo 18 años ha asegurado desde el Hospital de Milton Keynes que va a «volver al volante, en cuanto pueda», que «por desgracia es tan grave como parece».
«Desgraciadamente, esto significa que no podré competir en un futuro próximo», escribía Macintyre. Por el momento, tendrá que abandonar la competición, en la que debutó el año pasado, cuando se encontraba en el quinto puesto del campeonato GB3 y en el que logró un triunfo en Hungaroring. Antes ya había logrado el subcampeonato en la categoría F4 británica en 2023 con el equipo Hitech.
Will colgaba, hace poco, una imagen junto a su padre sobre sus inicios en el kárting, cuando tenía ocho años, y destacaba lo mucho que seguía amando este deporte después de una década de carreras y progreso.
Comunicado completo
Hola a todos.
Esta es una publicación muy diferente a las habituales, pero voy a decirlo sin rodeos. Durante los últimos meses, no me he sentido muy bien y ahora empiezo a entender un poco mejor por qué. Me han diagnosticado cáncer de cerebro y de pulmón. Por desgracia, ¡es tan grave como parece! El increíble equipo del Hospital Milton Keynes ya me ha ayudado muchísimo a elaborar un plan para luchar contra esta enfermedad.
Desgraciadamente, esto significa que no podré competir en un futuro próximo. Pero tened por seguro que, en cuanto pueda, volveré al volante, que es donde debo estar.
Quiero dar las gracias de todo corazón a mi familia y amigos por su apoyo, y a todos los que siguen respaldándome en este inesperado desvío en el camino.
