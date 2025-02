Un 'pico' y una tarta de Pablo Motos: la nueva amistad de David Broncano y Fernando Tejero tras ocho años enfadados

Gabriel Cuesta Lunes, 24 de febrero 2025, 22:38 | Actualizado 22:48h. Comenta Compartir

David Broncano recibió en 'La Revuelta' «al peor entrevistado de la historia de la extinta 'La Resistencia'». Con esa frase definió en su día al actor Fernando Tejero, uno de los primeros asistentes a su programa hace ya ocho años. La herida estaba abierta porque nunca antes había vuelto. «No lo pasé muy bien», le soltaba Tejero al presentador antes de abrirse la camisa. Llevaba un rótulo en el que lucía 'El peor invitado de la historia de Broncano' y un dibujo de un corazón roto. Ahora ya son «amigos otra vez». Disculpas por ambas partes incluidas.

«Luego lo matizaste, pero me sentó como una patada en el nabo», le recriminaba Tejero, que confesó haber estado enfadado. Al intérprete le pasó el vídeo de las declaraciones del humorista un amigo por teléfono. Fue en un espacio con Ibai Lanos. «Me equivoqué. Me preguntaste lo del dinero, no sabía qué hacías esa pregunta. Y te dije 'de verdad me estás preguntando esto'. Te dije que hacía la suma en el camerino de las cuentas. Me bloquee», le confesaba el actor, que nunca había visto antes el programa y le pilló de sorpresa. «Me fui para adentro y no supe salir de la situación».

«Yo también en esa época... Cuando sucedía eso, no sabía cómo arreglar eso. Si se torcía, me costaba rehacerlo. Ahora con la experiencia, ya sí. Siento no haber sido capaz de ser más empático», pedía disculpas Broncano. «Antes me costaba equilibrar que el público se divirtiese y el invitado estuviese cómodo. Tendía a primar más por el público. Ocho años después te pido perdón». Cerraron su reconciliación con un pico antes de que abriese el regalo de Tejero, una tarta por su cumpleaños. «Era lo que en realidad buscaba», se reía en referencia al pico el protagonista de la noche.

El problema es que el dulce mostraba una foto impresa de Motos y el actor abrazándose. «Con Pablo Motos no me he besado... tampoco lo haría», se disculpaba el invitado. Además del pico, Tejero también se tocó el abdomen de Grison. «Eso son 20 euros», se reía el colaborador. A cambio, el programa le regaló a su invitado una sudadera y una taza de 'La Revuelta', además de un paquete de 500 folios.

Tejero acudió para presentar la obra de teatro que protagoniza, 'Camino al zoo', de Edward Aldee, y la película 'El Cautivo', que verá la luz este año. Los asistentes volvieron a corear «entradas» y se ganaron un pase para la puesta en escena de la función que tiene lugar en el teatro Bellas Artes de Madrid.