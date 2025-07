La pesadilla de una pareja británica durante sus vacaciones en Bilbao: sufren un robo de más de 70.000 euros

Marina León Lunes, 14 de julio 2025, 20:48 | Actualizado 21:02h. Comenta Compartir

Anna Higginbottom y Peter Lesisz soñaban con unas vacaciones de verano en España. Al final, el viaje de estos jóvenes de 26 y 27 años se convirtió en una auténtica pesadilla. La pareja se encontraba disfrutando de unos días en Bilbao cuando sufrió un robo en el que perdieron pertenencias valoradas en alrededor de 70.000 euros.

Tal y como explica 'Mirror', después de visitar Euskadi, los turistas estaban a punto de coger un ferry de vuelta a Reino Unido cuando tuvieron lugar los hechos. Dejaron el coche en un aparcamiento durante la noche, cargado con todo su equipaje, y al día siguiente se lo encontraron completamente desvalijado. «Nos hemos quedado solo con nuestros teléfonos. Es un desastre. Estamos destrozados», dice Anna, que ha abierto un crowdfunding para recaudar el dinero.

Entre las pertenencias más valiosas se encontraban varios ordenadores que forman parte del equipo de Peter, que tiene un negocio de tuning de vehículos. «El coste de reemplazarlo es inimaginable, no solo el equipo en sí, sino también toda una base de datos de software que ha creado desde cero. Su negocio lo es todo para él y no puede funcionar sin un equipo tan exclusivo. Tiene trabajo programado para tres meses de clientes que ya no pueden atender», lamenta.

También perdieron ropa y joyas que valoran en unos 6.000 euros, incluidas algunas que pertenecían a la madre de Anna, fallecida recientemente. «Lo que más me duele es lo sentimental. Eso es lo que me está matando. Esos recuerdos se han ido. No tienen precio», cuenta la joven, que ha logrado recaudar en estos días .

Para colmo, la odisea no terminó ahí. «A mi pareja le robaron el pasaporte, así que perdimos el ferry», explica Anna. Por este motivo, tuvo que solicitar un documento temporal que les permitiera «llegar a casa en el próximo ferry disponible», añade.