Persigue y amenaza con un bate a un reportero de Telecinco que informaba de los incendios en Cáceres La reacción del vecino sorprendió en el plató de 'Fiesta'

A.M. Lunes, 18 de agosto 2025, 09:28

Un reportero del programa 'Fiesta', de Telecinco', vivió este sábado un momento de tensión y peligro durante su conexión informativa desde Casar de Cáceres. El reportero estaba en directo en el programa dando la última hora de uno de los incendios que afectaba a esta localidad y el noreste de la provincia, cuando un vecino entró en escena persiguiéndole y amenazándole con «un bate».

«¡Fuera, fuera, fuera! Se ha reactivado el incendio y aquí no podéis estar. ¡Sois un peligro!», se podía escuchar a un hombre. La cara del reportero, llamado Martín de la Torre, era un poema y no dudó en hacer caso y largarse del paraje donde se encontraba. «Solo estamos grabando para mostrar cómo está la zona, nada más», le contestó a la carrera el periodista tratando de suavizar la situación. Pero este continuaba gritándole y persiguiéndole.

Según explicó De la Torre en ese momento a cámara el espontáneo era «un vecino de la zona» con el que había «hablado» poco antes. «Está bastante dolido y no le gusta nuestra presencia aquí», explicó. «Queríamos mostraros un campo que está calcinado, pero el vecino nos está echando. Lleva un bate en la mano, por lo que vamos a irnos de la zona para no dar más problemas», añadió.

Desde el plató la presentadora Álex Blanquer, sustituta de Emma García, mostraba su sorpresa con lo que estaba ocurriendo. «Estamos contando lo que está sucediendo«, protesaba. Aunque el enfado le duró poco y después se mostró comprensiva con el vecino de Casar de Cáceres: «El ambiente está muy agitado en estas zonas. Además, son vecinos a los que el fuego les ha afectado directamente».