La periodista bilbaína que marcó la carrera de David Cantero en los informativos

El pasado 6 de marzo Mediaset comunicaba que David Cantero ponía fin a su relación con el grupo audiovisual tras más de quince años en la empresa. La salida se produjo, según el propio Cantero, de «mutuo acuerdo» y fue «amistosa y agradable». Sin embargo, la noticia causó un gran revuelo, más cuando el protagonista negó que su intención fuese prejubilarse con sus 64 años. Días después, el ya expresentador de Informativos Telecinco reconoció abiertamente en una charla con el youtuber Álex Fidalgo que su salida estaba motivada porque Mediaset buscaba «abaratar costes».

Este miércoles, el veterano periodista reafirma su última versión en una entrevista con la revista Hola, donde hace un repaso de su larga trayectoria televisiva. «Son cosas que suceden en las empresas, que quieren recortar gastos, reajustar plantillas… Me ofrecieron una salida y pensé que era el momento de tomar esta decisión», confiesa.

David Cantero tiene en mente a tres mujeres que han marcado su carrera. Una de ellas es María Casado, con quien se reencontró en Mediaset el pasado otoño después de su etapa inicial en TVE: «Nos conocemos desde hace 20 años. María presentó su primer informativo conmigo, cuando era una chavalita y yo un joven más mayor. Ha sido muy desagradable volver a separarnos porque no hemos tenido tiempo de disfrutarlo».

Otra de las periodistas que acompañó a Cantero durante su larga trayectoria en los Informativos Telecinco fue Isabel Jiménez. Ambos formaron pareja en la emisión semanal del boletín de las 15 horas hasta que Mediaset decidió reestructurar su organización y desplazar a Cantero a la edición del fin de semana. «Estábamos supercompenetrados, íbamos muy bien en audiencias, no fallaba nada en nuestro informativo. Éramos una pareja televisiva muy querida y, de la noche a la mañana, adiós...», cuenta.

La tercera mujer que marcó la carrera del periodista, y no por ello la menos importante, fue la bilbaína Ana Blanco. «Fue una persona que me influyó y me ayudó. La aprecio mucho y ella fue la presentadora perfecta, con su sobriedad, con su discreción», afirma sobre la comunicadora, con la que coincidió en la televisión pública. Blanco se jubiló a comienzos del 2024 después de más de tres décadas como presentadora de informativos, y en su última etapa, al frente de 'Informe Semanal'.

