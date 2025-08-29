Pepa Bueno entrevistará a Pedro Sánchez en su estreno en la segunda edición del Telediario La periodista regresa al ente público trece años después de su salida a la Cadena SER

G. Cuesta Viernes, 29 de agosto 2025, 13:17

Pepa Bueno se estrenará al frente de la segunda edición del Telediario de TVE con una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La que fuera directora del diario El País y una de las principales voces de la Cadena SER regresa así al ente público trece años después.

La entrevista se emitirá al final del informativo del próximo lunes y tendrá lugar en el plató del Telediario, en lugar del Palacio de la Moncloa, escenario habitual en las últimas apariciones de este tipo en televisión por parte del jefe del Ejecutivo central. La charla podrá verse en directo en La 1, La 2, Canal 24 horas, RNE y RTVE Play.

«Es como cerrar un círculo, volver a donde aprendí el oficio y me convertí en la periodista que soy. El mundo que conocemos está en un proceso de cambio profundo y poder contarlo con la redacción de los Servicios Informativos de TVE es muy estimulante porque trabajas con la seguridad de la solvencia, el rigor y la innovación», señalaba la periodista al conocerse su regreso a los Servicios Informativos de RTVE. Trece años después, toma las riendas del Telediario de las nueve de la noche.

Pepa Bueno (@PepaBueno) regresa el próximo lunes a @rtve en el Telediario de la noche. Tras el informativo, realizará una entrevista al presidente del Gobierno, @sanchezcastejon



"La segunda edición del telediario aspira a responder a esas preguntas que a veces surgen a lo largo… pic.twitter.com/EKk3olDhB3 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 29, 2025

Bueno presentó el Telediario 2 entre 2009 y 2012. Fue en 2012 cuando dio el salto a otros medios. En la Cadena SER se puso al frente de algunos de los programas más importantes como 'Hoy por hoy' y 'Hora 25'. Antes e público, se puso al frente del diario 'El País' durante los últimos cuatro años.