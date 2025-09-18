El peor día de Broncano en la oficina: le untan el pelo con un gel que «huele mal» y recibe un corte de su novia al preguntarle por el sexo 'La Revuelta' recibe al equipo español de sincronizada y a los intérpretes de 'La Caza'

A.M. Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:27

David Broncano tuvo un día ajetreado ayer en 'La Revuelta'. El presentador tenía una doble entrevista en la escaleta, con lo que ello supone, y el programa debía ir con cierta rapidez. Así que no tardaron en dar la bienvenida a los primeros protagonistas, el equipo español de natación sincronizada con Iris Tió y Dennis González a la cabeza.

El dúo mixto ha sorprendido a todos en el mundial de Singapur. Lograron entre los dos un oro histórico en la rutina de dúo mixto libre y en total, junto al resto de integrantes, sumaron once medallas para la delegación española.

Dedicarse a la natación sincronizada es todo un reto que incluye un mínimo de cinco horas diarias en la piscina más los ejercicios de acrobacia y flexibilidad que se requieren para el show. «Como muy tarde, a las once estoy en la cama y a las 6:30 nos levantamos para entrenar», explicaba Iris Tió. No tardó en salir la comparación con el fútbol. «Ni un 1% del dinero que pueda tener un futbolista de primera división», explicaron. Dennis González contó que, en su caso, practicó waterpolo y le sirvió para dominar la técnica del 'egg beater', el movimiento circular de piernas para mantenerse a flote.

Lo mejor del programa llegó después de la entrevista. El equipo de natación sincronizada salió a plató para interpretar una de sus coreografías e invitaron a David Broncano a unirse al grupo. Por supuesto, con todos los elementos que ellas usan. Se puso la pinza en la nariz y se untó el pelo con gelatina protectora, imprescindible antes de entrar en la piscina. Tió le invitó a oler el líquido y a Broncano se le cambió la cara. «Qué mal huele, qué asco», señaló. Con todo su cariño del mundo, Broncano se unió a la coreografía del equipo y después se subió al sofá, que sirvió de podium, y le colocaron una medalla de oro.

Lo malo de hacer esta entrevista la primera es que a Broncano se le iba a quedar el mal olor para el resto del programa y su novia lo notó. Silvia Alonso era la siguiente invitada y llegaba acompañada de sus compañeros Félix Gómez y Megan Montaner, de la serie 'La Caza'. «No te ha gustado nada esto, lo sé», le dijo Alonso nada más entrar acercándose a Broncano para oler su cabello.

La entrevista con los intérpretes de 'La Caza' no fue la habitual que se da en 'La Revuelta'. A diferencia de otros proyectos cinematográficos, Broncano ya había visto la nueva temporada de la ficción por lo que le felicitó al trío de intérpretes por su trabajo. «Me he alegrado luego de verla. Enhorabuena», les dijo. Para justificar este hecho inédito ante la audiencia, el presentador contó que había recibido «fuertes presiones».

Aunque para presión la que recibió en el momento que preguntó a su pareja por las relaciones sexuales en el último mes. Una pregunta clásica y a la vez incómoda para el presentador, que se vio ayer directamente implicado. La respuesta, sin embargo, le pilló por sorpresa. «Si no se ha llegado a desarrollar, pero se ha empezado y se ha tenido que parar... ¿eso cuántos puntos son?», quiso saber la actriz. La cara de Broncano era de sorpresa absoluta: «De qué hablas, eso no ha pasado nunca». «Sí ha pasado, por cosas ajenas, pero sí», volvió a replicar Alonso metiendo a la audiencia en una escena de matrimonio. Broncano explicó, finalmente, lo sucedido: «Yo he lanzado una propuesta y se me ha dicho 'no, que estoy nerviosa porque tengo que ir a tu programa'». Pero Silvia Alonso tenía otra versión de los hechos. «Realmente he dicho: '¿subo un punto?'. Pero es que no, iba mal de tiempo», aseguró.

Antes de despedirse, la actriz aprovechó el programa de mayor audiencia de La 1 para lanzar una proclama en favor de Palestina ante las decenas de miles de muertes que han causado los bombardeos israelíes en la Franja. «Deberíamos encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad —porque hay un genocidio— y frente a la barbarie», subrayó la intérprete salmantina. Dio las cifras de muertes conocidas hasta ahora y lanzó un mensaje dirigido a la clase política: «Es tan atroz lo que ocurre que debería estar por encima de ser de derechas o de izquierdas».