Ana Peleteiro muestra en un vídeo cómo se enteró de su embarazo: «No es la reacción soñada»

Ana Peleteiro anunció por sorpresa el domingo que estaba embarazada de su segundo bebé, un nuevo escenario «inesperado» para la atleta, a la que le toca tomarse un feliz parón y renunciar al mundial de atletismo de Tokio en septiembre para el que se estaba preparando a conciencia. Dos días después, la atleta gallega ha decidido ir un paso más allá y desvelar en un vídeo cómo se hizo el test y se enteró de que estaba en cinta.

« La vida no siempre sigue nuestros planes, pero en sus giros inesperados es donde esconde sus mejores sorpresas. Os mentiría si no os dijera que durante varios días, me costó mucho aceptar la realidad y ver el lado bueno, pero gracias a mi familia y a los que más me quieren, conseguí ver esta sorpresa como lo que realmente es, algo maravilloso», publicaba junto al vídeo en el que acaba llevándose las manos a la boca, completamente desubicada por la noticia.

«Acabo de llegar de trabajar, hoy hemos abierto de forma silenciosa. Llevo dos o tres días un poco rallada porque no me baja la regla. Esto es algo totalmente verídico, estoy un poco agobiada, me voy a calmar un poco porque a lo mejor se me ha retrasado la regla por el estrés», comenzaba la publicación. Y seguía: «Tengo una falta de cuatro días y para quedarme tranquila y que me baje de una vez porque a veces me pasa. No he dicho nada a nadie, me voy a hacer el test, va a dar negativo. Voy a hacerlo y ahora os digo». El resultado la dejó boquiabierta.

«Tuve muchas dudas si subir este vídeo o no, porque no es la reacción soñada a un embarazo. Pero esto también pasa a veces y es mi realidad. Compartirlo con mi familia y amigos desde el minuto 1 y acudir a terapia para ayudarme a gestionar este shock y angustia también es válido. Y a mí el poder hablar con mi Rebeca López al día siguiente de ver el test fue algo que me ayudó», se justificaba.

Peleteiro dio a luz a su primera hija el 20 de diciembre de 2022 fruto de su relación con Campaoré. La atleta, medalla de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio y actual campeona europea en pista cubierta, afrontó una vuelta al tartán difícil tras el exigencia física que supone gestar a un bebé. «Desde del nacimiento de Lúa, me costó muchísimo volver a mirarme al espejo… Falta de sueño, subida de la leche, estrés, kilos de más que hacían que no reconociera mi propio cuerpo… Y cientos de sentimientos que crearon en mis inseguridades, dudas y un poco de tristeza», confesaba a mediados de 2023.

Tras esos tres meses y medio, volvió a sentirse ella misma. «No la de antes, porque esa Ana nunca jamás volverá (gracias a dios), orgullosa de haber pasado por todas las fases y orgullosa de haber aprendido una vez más que el cuerpo de la mujer es MARAVILLOSO», terminaba. Catorce meses después de dar a luz volvió a competir en la élite. Su primera medalla tras esa primera maternidad la logró en el Mundial de pista cubierta de Glasgow, donde terminó tercera posición.

