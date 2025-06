Pelayo Díaz sobre Montoya en 'Supervivientes': «Me pregunté si era gay y yo le gustaba»

G. C. Sábado, 14 de junio 2025, 13:44 Comenta Compartir

El asturiano Pelayo Díaz no se ha mordido la lengua para hablar ya fuera de la isla de Montoya, su rival en 'Supervivientes 2025' con el que ha protagonizado una evidente tirantez. «A ver, yo creo que en las dos palabras que nos cruzamos automáticamente nos dimos cuenta de que no había feeling. Pero que no haya feeling no quiere decir, al menos por mi parte, que no tenga que haber un respeto, una educación o que no tengas que esforzarte en una convivencia, porque no íbamos a unas convivencias religiosas, pero un mínimo de respeto sí», lanzaba el estilista ovetense.

Preguntado si sintió celos por el protagonismo de Montoya, Díaz reconocía que había revisado sus imágenes en La Palapa, donde «ponía unas caras que son de miedo», reconocía. «Era el único al que le dedicaba esos monólogos. Cuando yo llegaba a los Oráculos, pensaba que había tenido una convivencia medianamente buena con él y lo que descubría es que no paraba de hablar de mí mal», afeaba

«La percepción es que te dolía su protagonismo», insistía el tertuliano Antonio Rossi. «A mí qué me va a doler su protagonismo. Me hubiera gustado más que disfrutara de su protagonismo sin involucrarme a mí y sin nombrarme cada día. Y además, no me puedo sentir aludido porque la mitad de las veces no me hablaba a la cara y la otra mitad no le entendía», negaba el concursante del reality de supervivencia.

¡Pelayo suelta la bomba sobre Montoya!



“Pensé que era gay y yo le gustaba”



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/KCSuO8v7rY — De viernes (@deviernestv) June 13, 2025

Y ahí entró al trapo, pinchado de nuevo por los colaboradores del programa: «Hubo un momento en el que pensaba que yo le gustaba. A veces me pregunté si Montoya era gay y yo le gustaba. Lo prometo». Preguntado en qué se basaba, razonaba es que era simplemente por «sensaciones». «Partimos de que yo tengo muy mal radar. Yo nunca sé con quién le gusta acostarse a la gente, no es de mi incumbencia, pero es verdad que yo veía una fijación y una obsesión que solo han tenido gente con la que me he acabado acostando», lanzaba Díaz.

Temas

Audiencias