Pedro Sánchez revela dónde compró y cuánto costaron sus comentadas gafas de Christian Dior La comisión de investigación por el 'Caso Koldo' propició una imagen inusual del presidente del Gobierno

Silvia Osorio Viernes, 31 de octubre 2025, 08:01 Comenta Compartir

Las gafas de ver que Pedro Sánchez lució en el Senado fueron, sin duda, una de las anécdotas del día. La comisión de investigación por el 'Caso Koldo' propició una imagen inusual del presidente del Gobierno, que se ponía este accesorio cada vez que trataba de leer alguno de sus papeles. Hasta la fecha, nunca había aparecido públicamente con gafas.

El diseño de las lentes, de montura marrón chocolate -el color de moda- y de Christian Dior, dio mucho de qué hablar. Por la noche, sin embargo, el líder del PSOE quiso aclarar todas las dudas sobre el origen de sus gafas, revelando que no eran nuevas y que las compró hace cinco años en una tienda vintage de Madrid.

Horas antes, había trascendido que se trataba de un modelo de 250 euros. Ese precio le costaron, pero hace un lustro. Sánchez, incluso, compartió el link y el post de Instagram de la tienda madrileña de gafas 'Gafavintage' en la que las adquirió.

LO DE LAS GAFAS.https://t.co/rwBFv1mZMv — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 30, 2025

«Se han creído que las estrena hoy»

«Aclarando el 'tema del día', las gafas de @sanchezcastejon son unas Dior Monsieur vintage que le vendimos hace unos 5 años. El precio de la montura ronda los 250 euros y, a juzgar por las imágenes, las gafas se mantienen como nuevas. Por eso todos los medios de comunicación se han creído que las estrena hoy», escribieron los dueños del establecimiento en redes.