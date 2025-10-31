El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Pedro Sánchez revela dónde compró y cuánto costaron sus comentadas gafas de Christian Dior

La comisión de investigación por el 'Caso Koldo' propició una imagen inusual del presidente del Gobierno

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:01

Comenta

Las gafas de ver que Pedro Sánchez lució en el Senado fueron, sin duda, una de las anécdotas del día. La comisión de investigación por el 'Caso Koldo' propició una imagen inusual del presidente del Gobierno, que se ponía este accesorio cada vez que trataba de leer alguno de sus papeles. Hasta la fecha, nunca había aparecido públicamente con gafas.

El diseño de las lentes, de montura marrón chocolate -el color de moda- y de Christian Dior, dio mucho de qué hablar. Por la noche, sin embargo, el líder del PSOE quiso aclarar todas las dudas sobre el origen de sus gafas, revelando que no eran nuevas y que las compró hace cinco años en una tienda vintage de Madrid.

Horas antes, había trascendido que se trataba de un modelo de 250 euros. Ese precio le costaron, pero hace un lustro. Sánchez, incluso, compartió el link y el post de Instagram de la tienda madrileña de gafas 'Gafavintage' en la que las adquirió.

«Se han creído que las estrena hoy»

«Aclarando el 'tema del día', las gafas de @sanchezcastejon son unas Dior Monsieur vintage que le vendimos hace unos 5 años. El precio de la montura ronda los 250 euros y, a juzgar por las imágenes, las gafas se mantienen como nuevas. Por eso todos los medios de comunicación se han creído que las estrena hoy», escribieron los dueños del establecimiento en redes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  2. 2

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  3. 3

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  4. 4

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  5. 5 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  6. 6 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  7. 7

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  8. 8

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  9. 9

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  10. 10

    Volkswagen entra en números rojos con pérdidas multimillonarias en el tercer trimestre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pedro Sánchez revela dónde compró y cuánto costaron sus comentadas gafas de Christian Dior

Pedro Sánchez revela dónde compró y cuánto costaron sus comentadas gafas de Christian Dior