Pedro Sánchez aparece en 'La Revuelta' y manda un mensaje El presidente del Gobierno mandó un vídeo al programa tras una curiosa petición de la hija de Jorge Ponce

B. V. Viernes, 17 de octubre 2025, 07:42

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apareció este jueves en 'La Revuelta'. Lo hizo después de que la hija de Jorge Ponce le pidiese ayuda con su profesora del colegio. Aunque no lo hizo en el plató, sino a través de un vídeo enviado al programa.

Todo empezó gracias a Ponce, que le explicó a David Broncano una conversación que tuvo con su hija Julia, que tiene siete años. «La semana pasada me viene y me dice: 'Papá, ¿me puedes hacer un favor? y le digo: Sí, cariño claro' y dice 'tú puedes escribirle una carta a mi profesora Sonia diciendo 'Hola Soy Pedro Sánchez. Deja que las niñas hagan lo que quieran' es que yo he escrito una carta y se nota que la letra es de niña».

Después, el humorista mostró la misiva y aprovechó para pedirle a Sánchez un favor. «¿Podrías en un rato que saques, ahí entre sesión y sesión o mientras aparca el Falcón, escribirle una carta a la profe de mi hija Julia [...] por favor no cuesta nada».

El secretario general del PSOE ha recogido el guante de Ponce, que enseñó a la cámara un sobre cuyo remitente era Pedro Sánchez. «Tengo aquí un sobre que pone 'presidente del Gobierno'. Sé que es él porque ha venido acompañado de este vídeo», dijo.

Nos llega una carta del presidente ✉️ #LaRevuelta pic.twitter.com/n2NwUVsXOK — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 16, 2025

A continuación emitió dicho fragmento de Sánchez. «Hola, Julia. Te voy a escribir lo que me has pedido y, además, te felicito por tu capacidad de escritura, que seguro que es mejor que la de tu padre», dijo el presidente del Gobierno en el vídeo. El humorista leyó después la carta: «Querida Sonia, recordemos que la carta es para la profesora de Julia. 'Soy Pedro Sánchez, deja a las niñas hacer lo que quieran o si no te mandaré a Ponce y a Broncano como alumnos, la verdad es que no les vendría mal repasar algunos conceptos. Firmado, Pedro Sánchez».

El presidente del Gobierno aprovechó el vídeo para mandar un mensaje a los profesores: «Gracias a Sonia y a todos y todas los y las maestros y maestras por educar tan bien a nuestros hijos e hijas. Son el futuro del país».

El humorista agradeció el mensaje de Sánchez y le ha lanzado una segunda petición de su hija. «Se ha enterado y me ha pedido, por favor, Presidente, que si puede hacer un algo con el tema de la vivienda. Sin chiste, una solución de verdad».