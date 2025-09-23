El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pedro J. Ramírez repasa su trayectoria en 'El Hormiguero: «De este periódico ya no me van a poder echar»

El director de 'El Español' presenta en el programa de Pablo Motos su libro, 'Por decir la verdad'. El precio de un periodismo insobornable'

Marina León

Marina León

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:50

El director de 'El Español', Pedro J. Ramírez, visita el plató de 'El Hormiguero' para presentar su libro, 'Por decir la verdad'. El precio de un periodismo insobornable, que verá la luz este miércoles. «¿Cuál es el precio que paga un periodista por ser incómodo?», le ha preguntado Pablo Motos. «Yo era el director más joven de España, habíamos conseguido que 'Diario 16' plantase cara. Después fundamos 'El Mundo' y eso duró 25 años. En 2013 descubrimos la financiación ilegal del PP y me echaron», cuenta.

«Entonces, ¿cuando están en el poder, los de izquierdas y derechas se parecen?», ha querido saber el presentador. «Sí, siempre quieren que la prensa les favorezca. Aquellos que resultan más amigos, se ponen en contra», asegura el entrevistado. «El poder siempre tiene las fauces abiertas para engullir a todo el que le incomoda. La cuestión es cómo le ponemos límites al que manda», indica. «Yo he fundado 'El Español' gracias a la indemnización de 'El Mundo' y de este periódico ya no me van a poder echar», añade.

Entre otras cosas, el periodista asegura que «las próximas elecciones van a ser las más importantes en la historia de la democracia en España». Así, haciendo un repaso por el panorama político actual, Pedro J. ha compartido sus reflexiones sobre algunas figuras como Óscar Puente. «Si dejara de tuitear y se dedicase a gestionar el Ministerio, nos daríamos cuenta de que es una persona más competente de lo que parece». Por otro lado, sobre Feijoó, el comunicador ha apuntado que «su problema es que el descontento está calando mucho, y especialmente entre los jóvenes». Por último, ha asegurado que «los problemas que he tenido han sido por decir la verdad. No es que todo lo que digamos los periodistas vaya a misma, a veces te equivocas o no eres exacto, pero rectificas».

