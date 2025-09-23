El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La pediatra Mar López a los padres cuyos hijos tienen más rabietas en septiembre: «Es parte del desarrollo»

«Las rabietas son normales pero en septiembre pueden intensificarse», avisa

G. C.

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:54

Septiembre es un mes complicado para los más pequeños. Toca volver al cole, recuperar la rutina... y no les resulta fácil. Eso se traduce en un humor más irascible, con la posibilidad de que se produzca algún que otro berrinche. Es algo lógico, advierte la pediatra Mar López, que lanza una serie de consejos a los padres para hacer más llevaderas estas semanas.

«Las rabietas son normales pero en septiembre pueden intensificarse», avisa esta experta. ¿Los motivos? Son varios. «Después del verano los horarios cambian y la vuelta al cole exige adaptación», ahonda. Los 'peques' también pueden sentir «ansiedad» por la separación «Se separan de nosotros, nos ven menos horas y nos echan de menos».

La vuela a la rutina, señala López, genera «cansancio acumulado». «Más madrugones y menos descanso es igual a más irritabilidad. A algunos no les dejan dormir siesta en el cole», explica.

La pediatra recomienda a los padres que, en estos casos, validen las emociones de sus hijos. Decirle «veo que estás cansado, ahora hay muchos cambios...». «Manten rutinas estables y ofrece calma y seguridad. Las rabietas son parte del desarrollo. Con paciencia y comprensión la tormenta pasa», finaliza.

