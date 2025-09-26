El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre

La pediatra Laura Álvarez a los padres con bebés que duermen mal: «La cuna tiene pinchos»

La experta aclara algunos conceptos que preocupan a los progenitores

G. C.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:46

Cada bebé es un mundo, pero es relativamente habitual que los padres puedan tener problemas a la hora de ayudar al bebé a conciliar el sueño, sobre todo en los primeros meses de vida. Por eso, la pediatra Laura Álvarez ha desmontado tres mitos sobre el sueño infantil que preocupan a los progenitores, pero que en realidad no deberían.

«Todas las semanas vienen a la consulta madres preocupadas porque no un familiar les ha dicho que algo no es normal». explica la experta. Lo primero que aclara es que «es normal que el bebé necesite mucho contacto para poder dormirse». «Los bebés humanos nacen inmaduros y la exterogestación es un proceso que se completa en los brazos de los progenitores. Es normal que la cuna tenga pinchos cuando son muy pequeñitos», desgrana.

Álvarez incide en que también es habitual que «se despierte por la noche». «El sueño es evolutivo. Que no te digan que tiene que dormir del tirón», zanja. Por último, avisa de que es «normal» que se duerma cuando la madre le da el peche. «La succión no nutritiva les calma. El triptófano que tiene leche materna les ayuda a dormirse». Se trata de un aminoácido que el cerebro utiliza para producir serotonina y melatonina, las hormonas que inducen el sueño. «Hay que apoyar a las madres, en vez de tanto criticar», pide.

