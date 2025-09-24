La pediatra Laura Álvarez desvela los cuatro productos que nunca debes comprar para un bebé Esta experta explica qué nunca pondría en la cesta de la compra pensando en los más pequeños de la casa

G. C. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:31 Comenta Compartir

La crianza de un bebé precisa de miles de detalles que en ocasiones se les escapan a los padres. Sobre todo, en el caso de aquellos que son primerizos. A través de las redes sociales, algunos expertos lanzan consejos que pueden ser útiles en el día a día. Es el caso de la pediatra Laura Álvarez, que ha compartido con sus seguidores qué cuatro productos no compraría para los más pequeños de la casa.

El primer lote de productos son los más habituales para curar heridas: alcohol, agua oxigenada y povidona yodada. «Los dos primeros pueden irritar y retrasar la cicatrización. En el caso de niños pequeños además la povidona tiene riesgo de provocar alteraciones tiroideas», justifica esta profesional. Lo ideal es usar «agua y jabón siempre y si necesitamos desinfección mejor un antiséptico suave como la clorhexidina».

El segundo producto son los bastoncillos de oídos porque «se limpia solo» y estos palitos «empujan la cera hacia adentro y pueden causar lesiones». Tampoco es recomendable la colonia para bebés. «No aporta nada y puede irritar la piel o las vías respiratorias. Es mejor el olor natural de tu bebé», propone. Además, puede «enmascarar el olor de la madre».

Por último, las toallitas con perfumes o sustancias irritantes. «Algunas contienen alcohol, fragancias o conservantes que pueden dañar la piel delicada del bebé. Busca fórmulas simples y suaves, 99% agua», sugiere la pediatra.