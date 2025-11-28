El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre

El pediatra Carlos González a los padres que ponen dibujos animados a sus hijos: «Se agobian»

El experto lanza un aviso sobre el consumo de pantallas en los más pequeños

G. Cuesta

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:44

El pediatra Carlos González acostumbra a asomarse a las redes sociales para dar consejos que a veces rompen con algunas ideas preconcebidas de muchos padres en la crianza de sus hijos. El último, un aviso sobre el problema que puede suponer poner dibujos animados a los más pequeños. Algo habitual en cualquier casa.

«Habrás visto que el bebé agarra los objetos, los coge, los mira, los sube, los baja, los chupa, los tira... tiene que comprobar qué ruido hacen al caer. Comprobar si se rompe o no se rompe, si es duro o blando, a qué sabe, si puede quitarle el capuchón y volvérselo a poner…», arranca el experto. A donde quiere llegar es a la diferencia de la vida real con respecto a la pantalla.

Explica que «todo esto es un trabajo que lleva horas y horas» para el que no es necesario «que tú le enseñes o le estimules para que aprenda». «Lo hace solo, desea hacerlo, pero esto solo se puede aprender con objetos reales en el mundo real, porque hay unas leyes de la física», razona.

Eso es algo que es imposible trasladar a la televisión y los dibujos animados. «Las imágenes de la pantalla no siguen las leyes de la física. Un señor está lejos y, de golpe, hay un primer plano de su cara. ¿Qué ha pasado aquí? O un señor está en la pantalla y, de pronto, ya no está. ?Se ha volatilizado?», pone como ejemplos del pensamiento de los niños.

Mismamente, hay en muchas ocasiones «un objeto que se mueve y se mueve demasiado rápido o demasiado lento». «Los dibujos animados últimamente cada vez van más rápidos y he visto ya comentarios de expertos que dicen que esto está dificultando la capacidad de concentración de los niños», advierte.

A su parecer, los niños «se agobian» con «los mismos dibujos animados que se supone que han sido creados especialmente» para ellos. «Están sucediendo a una velocidad tal... ves un paisaje, luego una casa, un automóvil, lo cortan con un anuncia de yogures... y vuelven con una explosión de golpe», enumera. Y remata: «El niño no puede aprender cómo funciona el mundo viendo dibujos animados porque no siguen las leyes de la física».

