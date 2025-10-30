Paz Padilla desvela cómo Revilla se enteró de la demanda de Juan Carlos I: «Estaba casándonos...» La cómica cerró la semana de invitados en 'La Revuelta' de David Broncano

Fue su compañero de reparto Antonio Resines quien le dio paso en 'La Revuelta'. Paz Padilla acudió al teatro para promocionar su nueva película 'Cuerpos locos' y demostrar que sigue igual de hiperactiva. Entró con una caja y una bolsa bajo el brazo para sus regalos.«Es el abuelo gruñón», se reía al colgarse al cuello de su colega cántabro. «Tiene una cosa fantástica. Es muy generoso. Ya ha demostrado todo lo que se puede hacer en esta profesión. Es de los grandes», terminaba.

«Sabes que amo la naturaleza, digo 'te quiero' a todo el mundo y como ecológico... Tengo un huerto». Y ahí le soltó como regalo un tomate rojo vivo al que dio un mordisco del tirón. A Ricardo Castella le tocó una camiseta de promoción de la cinta dirigida por Ana Murugarren. Dejó a todos boquiabiertos al explicar el concepto de «lluvia de bosques». Una especie de paseo en el que se abraza a los árboles «muy habitual en Japón».

En la película el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, hace de cura. Y en una escena concreta les casa. Pues bien, resulta que en ese momento una llamada de teléfono importante interrumpe la grabación. Fue cuando se enteró de la demanda de Juan Carlos I por injurias. Ante la cara extraña del cántabro, Resines le preguntó si había recibido malas noticias. «No sé qué decirte ni buena ni mala. Es una putada... me ha demandado el Rey emérito», respondía. Padilla confesó que «no dio una en las siguientes tomas».

🌪️ Un huracán llamado Paz Padilla. Imparable. No se puede contener a un animal televisivo. #LaRevuelta pic.twitter.com/1B6rWEEnNB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 30, 2025

El monarca le reclama «a título personal» 50.000 euros al que fuera presidente de Cantabria. Según la denuncia formuladas, «estas acciones judiciales tienen como objeto una serie de declaraciones realizadas públicamente ante distintos medios de comunicación, entre los meses de mayo del año 2022 y enero del año 2025, en las que calumnió gravemente a mi representado y se refirió a él empleando expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho fundamental al honor (art. 18.1 de la Constitución Española)».