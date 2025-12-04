Paulina Rubio tiene que dejar su casa por no pagar la hipoteca La cantante arrastra «muchas deudas» por los altos honorarios de los abogados que llevan los pleitos con sus exmaridos

José Félix Cachorro Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:27 Comenta Compartir

Paulina Rubio ha sido desalojada de su vivienda en Miami por no poder hacer frente a la hipoteca. Así lo adelantaron desde el programa mexicano de televisión 'Todo para una mujer', donde la periodista Maxine Woodside ha explicado que Rubio «tiene muchas deudas». Woodside sostiene que este declive económico se debería a los honorarios de los abogados que ha tenido que pagar en los prolongados pleitos legales que ha protagonizado junto a sus exparejas, Nicolás Vallejo-Nágera (Colate) y el también cantante mexicano Gerardo Bazúa, más conocido como Jerry.

No es la primera vez que Paulina Rubio, de 54 años, tiene problemas por no poder pagar sus deudas. Hace menos de dos meses, fue acusada de inquilina okupa de una vivienda de lujo en Miami tras una querella presentada por el arrendador, quien denunció entonces que la artista incumplió las condiciones del contrato de alquiler de una residencia valorada en más de 17 millones de dólares.

Al parecer, la cantante residió en esa exclusiva vivienda hasta abril, con un alquiler mensual de 35.000 dólares, pero el dueño de la casa reclamó que la intérprete no había abonado dos meses de renta. También denunció que la mexicana permaneció en la vivienda de manera «ilegal» durante quince días adicionales tras la liquidación del contrato. lo que la convierte, según la legislación del estado de Florida, en una «inquilina remanente». En este caso, Paulina Rubio podría verse obligada a desembolsar el doble de la cantidad que adeuda, es decir, 140.000 dólares.

Custodia de los hijos

Rubio mantiene litigios desde hace tiempo con sus exparejas por la custodia de sus hijos. Con Colate estuvo casada entre 2007 y 2014, y fruto de ese matrimonio nació Andrea Nicolás. Después se casó con Gerardo Bazúa, con quien tuvo su segundo hijo, Eros. Para hacer frente a los honorarios de sus abogados y las demandas de sus exmaridos, la estrella del pop solicitó un préstamo bancario, por lo que tuvo que hipotecar su residencia. Los fondos obtenidos sirvieron para sufragar parte de los gastos.

Ni la intérprete de 'Ni una sola palabra' ni su entorno han realizado declaraciones sobre el desalojo. Ayer se desconocía dónde reside tras verse obligada a abandonar su vivienda.