Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita» La presentadora gallega acudió a 'La Revuelta' para presentar el nuevo concurso 'Hasta el fin del mundo'

Gabriel Cuesta Martes, 11 de noviembre 2025, 22:53

Paula Vázquez entró en el Teatro Príncipe «un poco nerviosa» para presentar 'Hasta el fin del mundo', una suerte de Pekín Express que se estrena en La 1. Es una competición de viajes y aventurar cuyos concursantes recorren 15.000 kilómetros atravesando ocho países hasta llegar a Ushuaia. No hay expulsados y concursan seis parejas de famosos entre los que se encuentran Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Cristina Cifuentes, Yolanda Ramos, NIA... «¿Nadie ha fallecido?», se reía David Broncano.

De regalo, el cómico se llevó una pegatina del programa. Aún con la resaca de su récord de audiencia con la visita de Rosalía, la presentadora gallega aprovechó a repetir un pique: el pulso con Broncano. De nuevo, derrota del presentador, acusado de volver a dejarse. «Muy fuerte desde el principio. ¡Pensaba que ibas a darle un poco más de tensión!», se excusaba el humorista. «Ya, quizá por eso no follo», sorprendía la presentadora como respuesta.

Vázquez cumple 51 años en un par de semanas. Acababa de aterrizar, todavía con 'jet lag' de la grabación. «He visto volcanes, desiertos... Una pasada». Hablaron sobre sus experiencias previas en una dilatada carrera televisiva. Y más de una vez le tocó dar las Campanadas. Ahí Broncano confirmó que no tenía pensado repetir. «Me gustó, pero no tanto como pa no estar en el monte», explicaba.

El chascarrillo del pulso dejaba encaminada la respuesta de las preguntas clásicas. «Me da mucha vergüenza». Aseguró que había tenido menos sexo que Rosalía, que había dicho que fueron «cero patatero». Y explicó el motivo de su celibato. Primero, con un audio de un amiga con la que habló del tema por teléfono y a la que le explicaba los «muchos requisitos» que exigía. «Lo mío es voluntario. Primero, porque no me fío. Meterme una polla que no conozco bien ya me da cosa. Y encima, tanto preámbulo para luego… que no, yo ya me hago mi comidita», explicaba la amiga en su representación. Confesó tener cibersexo con su pareja porque «viaja mucho». «No quiero decir mucho porque luego me hackean», se excusaba.

¿Y dinero en el banco? «Llevo más de 30 años en la tele... así que tres veces más que tú. No tengo ni idea. Aunque nuestros sueldos son públicos», zanjaba en ese aspecto.