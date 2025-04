Patxi Alonso comparte 'la otra cara del Conquis' y cuenta lo que sucedió durante la grabación: «Lo pasé fatal»

Marina León Martes, 1 de abril 2025, 18:34 | Actualizado 18:57h. Comenta Compartir

El pasado viernes, Patxi Alonso respondió a través de su cuenta de Instagram a las numerosas críticas que acumula 'El Conquis' y que llegan de parte de los telespectadores. «Acertamos y nos equivocamos. Caemos y nos levantamos. Somos el único programa que da explicaciones de casi todo», aseguró el conductor del conocido reality vasco de aventuras.

Alonso entenidó que «muchas críticas están generadas por el amor al 'Conquis' y la decepción que provoca ver perder a tus favoritos» pero afirmó que algunas de éstas están «basadas en mentiras», como por ejemplo, los que acusan al programa de querer «perjudicar a los amarillos». El productor cerró su post con una reflexión: «'El Conquis' acabará, quizá antes de lo que muchos piensan, cuando decidamos que es el momento. Con humildad y con orgullo».

Este martes ha vuelto a aparecer en redes por un motivo distinto. En una publicación junto a su compañera Lur Errekondo, el vizcaíno agradece la audiencia del lunes y asume «las críticas con el objetivo de mejorar». Así, también ha compartido 'la otra cara del Conquis'. Según explica, «mientras grabábamos estos episodios, a varios miembros del equipo los ingresaron por virus, bacterias y una intoxicación seria. A mí también me engancho el bicho y lo pasé fatal, pero como presentador no podía bajarme del carro. Al menos me lo tomé con humor», cuenta.

En sus stories de Instagram ha colgado algunos videos de aquel momento en la habitación del hospital de Las Terrenas, en República Dominicana. «Aquí no hay ni juegos, ni campamento rico ni nada. El bicho me enganchó al principio de la grabación y tras varios días con fiebre alta, el doctor dijo que hasta aquí habíamos llegado», relata desde la cama. «Me han puesto mucho antibiótico. Nos espera una bonita jornada después de una gran noche con las vías puestas. Ahora llega la furgoneta y me tengo que ir con el gotero puesto», bromea.